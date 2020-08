Tågstädare Västerås och Eskilstuna - Sodexo AB - Städarjobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos Sodexo AB

Sodexo AB / Städarjobb / Västerås2020-08-24Vill du jobba i ett globalt företag med flera utvecklingsmöjligheter och där fokus ligger på att bidra till människors livskvalitet? Som arbetsgivare gör vi det genom att till exempel erbjuda kollektivavtal, friskvårdspeng och ergonomiska arbetsredskap/olika utbildningar. Just nu söker vi tågstädare med placering i Västerås och Eskilstuna.Är du den vi letar efter?Sodexo Transport söker städare som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete. Som tågstädare i Västerås och Eskilstuna utför man städning av tåg samt angränsande servicearbeten. Tiderna innefattar arbete på dag, kväll, natt samt helg då vår verksamhet bedrivs måndag till söndag, dygnet runt, året runt. Arbetet utförs på båda orterna, dock inte vid samma arbetstillfälle utan man är på det ena eller andra stället. Körkort(manuellt) är ett krav pga. att vi använder depåbilar i tjänsten.Anställningen gäller i första hand visstidsanställning med start omgående.Som städare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann, flexibel och ibland lösa hastigt uppkomna situationer. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade, då gäller det att vara kreativ och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Du behöver vara självständig men samtidigt ha god samarbetsförmåga.Vi sätter stort värde på en bra servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.Observera att tjänsten kan innefatta ensamarbete.För att söka tjänsten måste du:Ha genomgått grund- och gymnasieskolaHa goda kunskaper i svenska - både tal och skriftVara noggrann, punktlig och flexibelHa god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävandeHa körkortDet är extra plus om du:Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrkeSRY, PRYL eller motsvarande utbildningObservera!Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: Henrik.Israelsson@sodexo.com Din ansökan ser vi gärna så snart som möjligt men senast 6 september 2020.Obs! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.Sodexo grundades av fransmannen Pierre Bellon år 1966. Med hjälp av några tusen franska francs på fickan och stor entreprenörsanda startade han ett litet företag som levererade mat till företag i hans hemstad Marseille. Idag är Sodexo en av världens största arbetsgivare med verksamheter i 67 länder. Vi är världsledande inom Quality of Life Services vilket betyder att vi varje dag arbetar med målet att bidra till människors livskvalitet.Genom över 100 olika tjänster effektiviserar och säkerställer vi att olika servicefunktioner fungerar på företag, sjukhus, skolor och andra arbetsplatser, t ex: lokalvård, arbetsplats-, måltidstjänster. Vi driver även hjälpmedels- och konferensverksamhet.Vårt brinnande engagemang för hållbarhet, att utveckla våra medarbetare och främja mångfald är vida känt runt om i världen och har resulterat i en mängd prestigefyllda utmärkelser. I Norden omsätter vi 633 miljoner euors och sysselsätter 10 000 medarbetare. Det gör oss till ett av Nordens ledande Service Managementföretag.Varaktighet, arbetstidSkiftarbete - dag, kväll, natt och helg. Visstidsanställning med start omgående. Sysselsättningsgraden varierar efter behov.2020-08-24Fast lön enligt gällande kollektivavtal SEKO-spårSista dag att ansöka är 2020-09-06Sodexo AB5330209