Tågstädare Sodexo Kalmar
2026-01-12
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vill du jobba i ett globalt företag med flera utvecklingsmöjligheter och där fokus ligger på att bidra till människors livskvalitet? Som arbetsgivare gör vi det genom att till exempel erbjuda kollektivavtal, friskvårdspeng, ergonomiska arbetsredskap och olika utbildningar. Just nu söker vi tågstädare med placering i Kalmar.
Är du den vi letar efter?
Till Sodexo Transport söker vi städare som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete. Arbetet sker dygnet runt 365 dagar om året. I denna ansökan söker vi nattarbete och tjänstgöringsgraden är 81%.
Som städare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann, flexibel och ibland lösa hastigt uppkomna situationer. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade, då gäller det att vara kreativ och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Du behöver vara självständig men samtidigt ha god samarbetsförmåga.
Vi sätter stort värde på en bra servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha genomgått grund- och gymnasieskola
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
• Ha körkort
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: johanna.idensjo@sodexo.com
.
Välkommen med din ansökan! Vi behöver den senast den 31/1 2026.
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår. Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Här kan du se en video med en av våra fantastiska medarbetare, Betty, och vad hon tycker om att arbeta som städare av tåg: LÄNK
Enligt kollektivavtal med SEKO
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Gruppledare
johanna Idensjo johanna.idensjo@sodexo.com 0765023048
9679863