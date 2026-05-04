TA-planritare
Vi vill att du ska komma fram säkert
Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vi vill att du ska komma fram säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller går och strävar därför efter att göra livet på vägen säkrare. Med ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuder vi expertis inom en rad områden.
Vi gör livet på vägen säkrare!
Vi söker nu en TA-planritare till vår depå i Lund! Som TA-planritare hos oss kommer du att ha en central roll i att skapa trafikanordningsplaner (TA-planer) och säkerställa att våra kunder har de tillstånd som krävs för att genomföra sina projekt på ett säkert och effektivt sätt. Din främsta uppgift blir att utforma lösningar som skapar en säker arbetsplats både för personalen som arbetar vid vägen och för de trafikanter som påverkas av arbetet.
Vi söker dig som har dokumenterade kunskaper och erfarenhet av att skapa eller granska TA-planer. Du är initiativtagande, strukturerad och har en god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter, även när arbetsbelastningen är hög och krav från kunder förändras snabbt. Din flexibilitet och problemlösningsförmåga är viktiga egenskaper för att kunna hantera de utmaningar som uppstår i en dynamisk arbetsmiljö.
I denna roll får du möjlighet att arbeta i en snabbfotad och utvecklingsorienterad organisation där du kommer att vara en viktig del i att säkerställa en trygg arbetsmiljö och bidra till våra kunders framgång. Om du har erfarenhet och söker en ny utmaning i en engagerad och professionell arbetsmiljö, ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning
• Allmän datavana/systemvana
• B-körkort
• Erfarenhet av att rita TA-planer, gärna i både kommunal- och trafikverksmiljö.
Meriterande är:
• Tidigare erfarenhet av vägarbete eller någon av Trafikverkets utbildningar:
APV 1.3
APV 2.2
APV 3.0
• Teknisk eftergymnasial utbildning
Vi erbjuder
Hos oss på Saferoad Traffic erbjuds du en plats i organisation med goda värderingar där vi arbetar efter våra värdeord: Omtanke, Drivkraft och Integritet. I vårt dagliga arbete är hälsa och säkerhet för våra medarbetare av högsta prioritet. Saferoad Traffic står inför spännande utmaningar med stark framtidstro där vi ser fram emot att ha med dig, din kompetens och ditt driv. I rollen som TA-plansritare kommer du vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, och du kommer vara en del av en arbetsplats som genomsyras av positivitet och där vi värnar om oss som team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: martin.nilsson@saferoad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TA-planritare Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saferoad Traffic AB
(org.nr 556030-8073)
Klosterängsvägen 9 (visa karta
)
226 47 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lund Kontakt
Avdelningschef
Martin Nilsson martin.nilsson@saferoad.se +46735962162 Jobbnummer
9889468