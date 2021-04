Systemvetare IT - en tillsvidaretillsättning och ett vikariat - Trafikverket - Datajobb i Borlänge

Trafikverket / Datajobb / Borlänge2021-04-05Som Systemvetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Systemvetare IT - en tillsvidaretillsättning och ett vikariat2021-04-05Har du ett brinnande intresse för IT? Vill du arbeta i en kreativ organisation där du bidrar till utvecklingen av framtidens transportsystem.Vi söker dig som är junior systemvetare och vill utvecklas som Produktionssättningsledare. På Trafikverket får du goda utvecklingsmöjligheter och denna roll är på sikt en bra grund för utveckling mot tex. Projektledare eller Testledare.Som Produktionssättningsledare är fokus på samordning och kvalitetssäkring. Huvuduppgiften är att införa kvalitetssäkrade produktionssättningar i Trafikverkets IT-miljö med så lite verksamhetspåverkan som möjligt. I rollen har du en bild av en förändring i IT-miljön och säkerställer att produktionssättningens alla aspekter bedöms och ses över tillsammans med inblandade parter, för att förebygga kvalitets- och säkerhetsbrister. Det är fortfarande ledaren för uppdraget som har det övergripande ansvaret för produktionssättningen, men du skapar förutsättningar, stöttar, koordinerar och kvalitetssäkrar.Det ingår i arbetsuppgifterna att föra dialog med beställare, tekniker och utvecklare angående de planerade ändringar som utförs i Trafikverkets IT-miljöer. Du planerar arbetsmomenten och fördelar ut dem till de operativa grupperingar inom IT som utför respektive jobb. Du kommer ingå i ett engagerat team med två andra Produktionssättningsledare. Ni är centrala för att jobben ska flyta på bra!För denna tjänst kan också andra arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär vara aktuella, därför är det bra om du tycker om att samordna, planera, strukturera upp och presentera.Övrig informationVi söker två personer, en för en tillsvidaretillsättning och en vikariattillsättning för föräldraledig medarbetare.Placeringsort: BorlängeVi söker dig somkan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrifthar högskoleutbildning (om minst 180 hp) inom IT med en examen de senaste tre åren eller planerad examen juni 2021.har något/några års erfarenhet från arbetslivet i ett koordinerande, samordnande eller administrativt yrke alternativt från IT-området som t.ex. IT-tekniker eller arbetat i IT-helpdesk.Som person i denna tjänst viktar viSamarbetsförmågaInitiativtagande förmågaKommunikationsförmågaSjälvständighetDet är meriterande om dukänner till ITIL och Change Management.AnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer härTrafikverketFörmåner och balans i livetVaraktighet, arbetstid100% , Heltid - 40tim/vMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-18Trafikverket5671726