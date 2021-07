Systemutvecklare till Nexer Karlskrona - Nexer AB - Datajobb i Karlskrona

Nexer AB / Datajobb / Karlskrona2021-07-07Hur ser rollen ut?Du kommer jobba som konsult inom systemutveckling och utgå från vårt härliga kontor i Karlskrona där solen alltid skiner! Du kommer ställas inför utmanande och spännande arbetsuppgifter med den senaste tekniken. Vi erbjuder våra konsulter en stor bredd av uppdrag. Dessa finns dels på vårt kontor där vi tar hem uppdrag och skapar team som utvecklar hållbara lösningar och dels på uppdrag ute hos våra kunder. Detta kombinerat med kompetensutveckling och utmanande arbetsuppgifter kommer att göra dig till en ännu vassare utvecklare.2021-07-07Du har en bred teknisk bakgrund som systemutvecklare, är en duktig problemlösare och har någon form av IT-utbildning i bagaget. Det spelar ingen roll vilka metoder och verktyg du behärskar, utan det är hur du är som person som är viktigt för oss! Som person ser vi gärna att du är öppen, kommunikativ och kvalitetsmedveten. Är du nyfiken och har en stark vilja av att dela med dig av dina kunskaper till andra samt att lyssna och lära, kommer du passa väl in hos oss. Sitter du dessutom och kodar lite egna projekt på din fritid, ser vi det som en bonus!Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till vår rekryterare Susann Nilsson på susann.nilsson@nexergroup.com . Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-20Nexer AB5852001