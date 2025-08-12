Systemutvecklare till Ductus
Luleå
Vi söker dig som brinner för teknik, problemlösning och vill växa tillsammans med engagerade kollegor och spännande uppdrag.
Vi är specialister inom systemutveckling med djup teknisk kompetens och ett starkt fokus på problemlösning. Vår kultur präglas av samarbete, öppenhet och en ständig vilja att utvecklas - både som individer och som team. Hos oss är det viktigt att ha kul på vägen samtidigt som vi levererar lösningar i teknisk framkant.
Våra uppdrag är varierade och utmanande - från stora myndigheter till ledande industriföretag. Vi arbetar nära våra kunder och bygger långsiktiga relationer där kvalitet, förtroende och innovation är nyckeln.
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta i tekniktunga projekt där din expertis gör skillnad. Du kommer att jobba med systemutveckling, integrationer och moderna tekniker i team som stöttar och inspirerar varandra. Vi värdesätter din utveckling och erbjuder stöd både på individnivå och i teamet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett stort intresse för systemutveckling och som vill arbeta i tekniskt utmanande miljöer. Du har en eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller en annan likvärdig inriktning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utveckling i Java och/eller .NET, och att du är van vid att utveckla API:er.
Du har god kännedom om middleware-lösningar, exempelvis köhantering och arbete med relationsdatabaser. Det är även meriterande om du har erfarenhet av versionshantering med verktyg som GIT, samt en förståelse för containerhantering, till exempel med Docker. För att trivas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vill du bli en del av ett företag där teknik och kultur går hand i hand? Skicka in din ansökan redan idag!
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, men du blir anställd direkt av vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Henna Vaalto. Du når Henna via mail på henna.vaalto@studentconsulting.com
.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
