Systemutvecklare ServiceNow

Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som är nyfiken och vill vara med att ta fram och förvalta framtidens ServiceNow-plattform inom Göteborgs Stad!
På enheten Serviceapplikationer förvaltar vi ServiceNow för Göteborgs Stad.
Inom enheten kommer du ingå i ett team av totalt 18 personer varav 12 personer kommer arbeta tillsammans med dig inom förvaltning och utveckling av vår ServiceNow-plattform. ServiceNow är den plattform vi använder för olika typer av IT-ärenden såsom incidenter, beställningar och support till våra användare och som riktar sig till cirka 1000 handläggare i staden. Vi behöver bli fler och söker dig som gillar att jobba med utveckling och vill förbättra system med bra kod och kreativa lösningar.
Som utvecklare i ServiceNow kommer du bland annat jobba tillsammans med våra kravanalytiker, systemförvaltare och beställare. Hos oss kommer du att jobba tillsammans med personer med lång erfarenhet som gillar att dela med sig av sin kunskap. I en anda av gemenskap och strävan efter gemensamma mål får du jobba med många olika saker. Ena dagen en klurig bugg, andra dagen en ny teknisk lösning och tredje dagen en förbättring i befintlig plattform.
Din främsta arbetsuppgift är utveckling och implementation av funktioner i ServiceNow. Arbetet innehåller hög grad av teknisk komplexitet och innebär också analys och nedbrytning av krav/behov i dialog med kravanalytiker och verksamhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Skriva, testa och underhålla kod utifrån uppsatta rutiner och riktlinjer.
- Felsökning och bugghantering av mer avancerad komplexitet.
- Dokumentera kod, systemarkitektur och tekniska lösningar.
- Utifrån ställda behov och krav ta fram ett lösningsförslag och estimerad tid som realiserar nytta och kostnadseffektivitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett område vi bedömer relevant alternativt motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av att ha arbetat med utveckling inom IT och av JavaScript-programmering samt har kännedom om CMDB (konfigurationsdatabas).
Följande ser vi som meriterande:
- Erfarenhet av att ha arbetat i större organisationer (10 000+ anställda).
- Erfarenhet av uppdrag som innefattar utveckling, anpassning och implementation i ServiceNow.
- Genomgått utbildningar: - o ServiceNow Administration Fundamental.
- o Scripting in ServiceNow Fundamental.
- Kunskaper runt ITIL Foundation, minst v3.
Utöver den tekniska kompetensen lägger vi stor vikt vid dina färdigheter och personliga egenskaper och söker dig som är analytisk, flexibel och som är bra på att samarbeta. Du är en noggrann person som dokumenterar och delar med dig av din kompetens.
För att klara jobbet hos oss behöver du behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
