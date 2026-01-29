Systemutvecklare & IT-ansvarig
Svea Vaccin AB / Datajobb / Stockholm
System, integrationer & IT-miljö | Heltid | Hybrid
Vi söker en erfaren och prestigelös Systemutvecklare & IT-ansvarig som vill ta ett helhetsansvar för våra system, integrationer och IT-miljö. Det här är en bred och hands-on-roll för dig som trivs med att växla mellan systemutveckling, integrationer och praktisk IT-drift.
Du arbetar nära verksamheten och har en nyckelroll i att säkerställa att våra tekniska lösningar är stabila, säkra och effektiva i vardagen. Hos oss får du stort förtroende och möjlighet att påverka både teknikval och framtida utveckling.
Om rollen
I rollen ansvarar du för både utveckling och drift av våra system samt fungerar som intern teknisk rådgivare. Du är den som ser helheten, från kod och API:er till användarstöd och IT-säkerhet.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Underhåll, utveckling och felsökning av interna system och integrationer
Arbeta med verksamhetssystem som Quinyx, Hailey HR och Hogia
Bygga och förvalta integrationer via REST- och SOAP-API:er
Vidareutveckla och modernisera webbplattformar
Nuvarande webb i WordPress
På sikt migrering till t.ex. React
Arbeta med journalsystem byggt i PHP
Ansvara för IT-miljö och användarstöd:
Datorer, skärmar, nätverk och internet
Microsoft 365, e-post, konton och behörigheter
Brandväggar, antivirus och grundläggande IT-säkerhet
Ge teknisk support till medarbetare och fungera som teknisk rådgivare internt
Vi ser gärna att du har
5 års erfarenhet av systemutveckling och/eller som IT-ansvarig
God erfarenhet av:
JavaScript / TypeScript
React eller liknande frontend-ramverk
WordPress, HTML och CSS
• NET / C#
Erfarenhet av systemintegrationer via REST och SOAP
God förståelse för API:er, databaser och systemarkitektur
Vana av Microsoft 365 och IT-drift i små eller medelstora organisationer
Vi värdesätter initiativförmåga och en stark vilja att lära sig nya saker.
Som person är du
Prestigelös och lösningsorienterad
Självständig och ansvarstagande
Flexibel och bekväm med både strategiskt och praktiskt arbete
Pedagogisk och trygg i dialog med både tekniska och icke-tekniska användare
Vi erbjuder
En central och inflytelserik roll med stort tekniskt ansvar.
Möjlighet att påverka systemval, arkitektur och teknisk riktning.
En varierad vardag där du arbetar med hela IT-stacken.
Heltidstjänst (provanställning om 6 månader) med bas på vårt kontor i Vasastan
Start maj 2026
Kollektivavtal tillämpas.
