Systemutvecklare/Mjukvaruarkitekt

2025-11-01


Rollbeskrivning
Uppdraget omfattar livscykelhantering av befintliga applikationer samt design och implementation av nya lösningar som stödjer effektiv mellanarkivering. Fokus ligger på att säkra och vidareutveckla stödapplikationer, ta fram ny funktionalitet och leda tekniska förstudier i en moderniseringsresa mot en hållbar informationsstruktur och en gemensam plattform.

2025-11-01

Dina arbetsuppgifter
Säkerställa, förvalta och vidareutveckla befintliga stödapplikationer.
Designa, utveckla och implementera nya lösningar inom .NET-ekosystemet.
Leda tekniska förstudier och bidra till arkitekturval.
Driva förbättringar för mellanarkivering, informationsstruktur och plattformsstandarder.
Samverka nära team och intressenter, dela kunskap och etablera goda arbetssätt.

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete i agila miljöer enligt SAFe i rollen systemutvecklare eller mjukvaruarkitekt.
Mycket goda kunskaper i C# samt .NET Framework och .NET (version 8-9).
Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande.
Gedigen erfarenhet av webbutveckling med ASP.NET.
Förståelse för och erfarenhet av programpaketering för distribution till flera klienter.
Erfarenhet av VB.NET för både Windows- och webbaserade applikationer.
Praktisk erfarenhet av integrationer med SOAP, REST och WCF.
Dokumenterad förmåga att beskriva och visualisera IT-arkitektur och tekniska lösningar.
Minst tio års erfarenhet av att utveckla och implementera avancerad sökfunktionalitet.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, tal och skrift.
Minst tio års erfarenhet av utveckling av CMS-lösningar på .NET-plattformar.
Erfarenhet av front end-utveckling med HTML, CSS och JavaScript.
Djup kunskap i databashantering med SQL och MS SQL Server.

Meriterande
Erfarenhet från projekt inom vårdsektorn.
Erfarenhet av webbtjänster och flerkanalsdistribution.

Start/Längd
Start: 2025-11
Längd: Till och med 2026-06-30 (option upp till 24 månader)
Omfattning: 20 %
Plats
Göteborg, Sverige

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Sista dag att ansöka är 2025-11-05
yahyo.said@rasulson.com

