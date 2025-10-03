Systemutvecklare med supportfokus (vikariat)
2025-10-03
Vill du bidra till allas rätt att läsa på sina villkor? Vi söker en systemutvecklare med intresse för problemlösning och kvalitetssäkring som vill vara en del av vårt viktiga demokratiska uppdrag.
Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar.
Om jobbet
Som systemutvecklare med supportfokus bidrar du till att utveckla och kvalitetssäkra MTM:s medieplattform för anpassning och förmedling av tillgänglig läsning, till exempel via vårt digitala bibliotek Legimus.
Arbetet innebär nära samarbete med MTM:s kontaktcenter för att hantera och analysera tekniska ärenden. Du felsöker i olika delar av vår systemmiljö, åtgärdar enklare problem självständigt och samarbetar med utvecklingsteamen för mer långsiktiga lösningar. Rollen ger dig en bred inblick i både systemutveckling och kvalitetssäkring. Här får du möjlighet att arbeta i olika programmeringsspråk och tekniker samt bidra med förbättringar som gör skillnad för våra användare.
Du samarbetar nära både kontaktcenter och utvecklingsteamen. Vi arbetar i små, samarbetsinriktade team där agilt arbetssätt, DevOps-kultur och kontinuerlig leverans är vardag.
Du tillhör enheten Utveckling och förvaltning. På enheten är vi just nu 18 kollegor, varav 12 systemutvecklare. Vårt kontor finns i Malmö och det finns möjlighet till visst distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som vill bidra till allas rätt att läsa på sina villkor, genom hela livet. Du utgår från läsarens behov och ser till helheten. Du är samarbetsinriktad, generös med din kunskap, prestigelös och nyfiken på nya utmaningar. För dig är ett positivt och inkluderande arbetsklimat viktigt. Med hänsyn till en förändrad omvärld och användarnas behov är det även viktigt att du välkomnar utveckling, förändring och ett flexibelt förhållningssätt.
Vi söker dig som har
• Aktuell erfarenhet av systemutveckling genom praktik eller arbete
• Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom exempelvis systemvetenskap, högskoleingenjör eller civilingenjör, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med minst två års arbetserfarenhet inom systemutveckling
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• Aktuell arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• C#
• Java
• JavaScript
• Fullstackutveckling
• Teknisk felsökning i supportmiljö
• QA-arbete genom automatiska och manuella tester
• Digital tillgänglighet och WCAG
• Testning med hjälpmedel, till exempel skärmläsare, punktdisplay eller switch
Du ska även
• Ha god samarbetsförmåga och bidra till ett positivt arbetsklimat för att nå gemensamma mål tillsammans med dina kollegor
• Kunna arbeta självständigt
• Ta egna initiativ samt planera och driva arbetet framåt för att nå resultat
Om arbetsgivaren
MTM erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag - ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbete och privatliv.
Om anställningen
Anställningsform är vikariat på heltid från och med 2026-01-01 till och med 2026-08-31.
MTM tillämpar individuell lönesättning.
Rekryterande chef:
Karl Adam Tiderman, enhetschef, karladam.tiderman@mtm.se
Fackliga representanter:
Maria Dahlbeck, Saco-S, maria.dahlbeck@mtm.se
Erik Johansson, ST, erik.johansson@mtm.seSå ansöker du
Du är välkommen att registrera din ansökan via vår hemsida senast 2025-10-19.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
