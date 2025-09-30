Systemutvecklare med intresse för säkerhet
Statens tjänstepensionsverk / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-09-30
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens tjänstepensionsverk i Sundsvall
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare i Team Säkerhet och behörighet arbetar du med att skapa it-lösningar som löser och säkrar utmaningar och problem. Du kommer att arbeta med att ta fram helt nya it-system såväl som att fånga förändringsbehov, kravställa, utveckla och säkerställa kvalitén i våra befintliga lösningar.
Du har en nyckelroll i att livscykelhantera teamets applikationer och säkerställa att SPV har säkra applikationer även i framtiden. Du stöttar också dina medarbetare i teamet att utvecklas och bli bättre utvecklare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom it och/eller systemvetenskap eller flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har några års arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom moderna ramverk så som .NET, C#, SQL.
Du har goda skriftliga kunskaper i svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av
• att arbeta med Microsoftprodukten Azure DevOps.
• it-säkerhet i form av kunskap kring säker utveckling och kod, säkerhet i en Windows server-miljö och kunskap kring brandväggar och hantering av certifikat
• HTML, CSS, Blazor, MVC
• att arbeta med kravställning och test av it-system
• javaapplikationer i Microsoftmiljö
• scriptspråk så som PowerShell
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• är du självgående. Du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt tillvägagångssätt och driver dina processer vidare.
• är du kreativ. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
• har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du har förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
Säkerhet har hög prioritet för oss på SPV. Den här tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att vi gör en säkerhetsprövning (klass 2) enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), innan vi tar beslut om att anställa en ny medarbetare. Du måste också ha svenskt medborgarskap för att kunna få den här sortens säkerhetsklassade tjänst.
Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här på Säkerhetspolisens webbplats: https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html
ÖVRIGT
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2025/418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/ Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Enhetschef
Thomas Edström thomas.edstrom@spv.se 060-187786 Jobbnummer
9532174