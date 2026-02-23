Systemutvecklare Jeeves ERP
2026-02-23
För kunds räkning söker vi nu en Senior Systemutvecklare inom Jeeves ERP. Vill du arbeta nära verksamheten i en global industrimiljö där stabilitet, kvalitet och kontinuerlig förbättring står i fokus? Här får du möjlighet att bidra i ett affärskritiskt system som används över flera länder och tidszoner - där det du gör verkligen spelar roll.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
I rollen som Senior Systemutvecklare blir du en del av kundens Jeeves Live Site Management Team, en central funktion inom den globala IT-organisationen. Teamet ansvarar för att säkerställa att Jeeves ERP är stabilt, välfungerande och vidareutvecklas i takt med verksamhetens behov.
Du arbetar både operativt och analytiskt med utveckling, förvaltning och support av ERP-lösningar i en komplex tillverkningsmiljö. Rollen innebär ett nära samarbete med Product Owner, Solution Manager och andra tekniska roller, där du bidrar genom hela livscykeln - från analys till driftsättning och support.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Analysera, felsöka och lösa incidenter i befintliga live-system
Delta i analys, design och implementation av ny funktionalitet och förbättringar
Arbeta genom hela utvecklingsflödet: analys design bygg deploy support
Säkerställa stabilitet och kvalitet i affärskritiska ERP-miljöer
Samarbeta med intressenter i olika delar av organisationen och i flera tidszoner
Bidra till kontinuerlig förbättring av processer, lösningar och arbetssättProfil
För att trivas i rollen ser vi att du har en senior och hands-on-profil med gedigen erfarenhet av SQL-baserade ERP-system, gärna inom tillverkningsindustri. Du är trygg i både tekniska och verksamhetsnära diskussioner och har förmåga att översätta affärsbehov till stabila, långsiktiga lösningar.
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i miljöer där samarbete och kvalitet är avgörande. Du är bekväm med att arbeta i komplexa systemlandskap och uppskattar variationen mellan utveckling, support och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Stark utvecklingskompetens inom:SQL-databaser
SQL-programmering
XML
Erfarenhet av ERP-system inom tillverkningsindustri, gärna Jeeves ERP
God erfarenhet av deployment, felsökning och troubleshooting i produktionsmiljö
Meriterande:Output management och EDI
Konfiguration av finansiella moduler
Erfarenhet av arbete enligt DevOps-principer
Förståelse för och erfarenhet av ITIL
Vana att arbeta i globala organisationer med flera bolag och tidszoner
Ytterligare information
Placering: Lund
Arbetssätt: Hybrid, med närvaro på kontoret cirka 3 dagar per vecka initialt
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: 12 månader med god möjlighet till förlängning, Detta är en projektanställning hos NXT Interim Malmö AB. Vi tillämpar kollektivavtal.
Arbetet är anpassat efter CET, beredskap/on-call kan förekomma
Mycket god engelska i tal och skrift krävs
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV, på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
Så ansöker du
