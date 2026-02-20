Systemutvecklare Java/Angular

Avaron AB / Datajobb / Luleå
2026-02-20


Publiceringsdatum
2026-02-20

Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemutvecklare till ett agilt leveransteam som arbetar inom leveransområdet Säkrad betalning. Du kommer att arbeta med både frontend- och backendutveckling i en miljö där kvalitet, säker leverans och samarbete i team står i fokus.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla backendfunktionalitet i Java EE
Bygga och underhålla frontend i Angular (senaste versioner)
Arbeta med meddelandebaserad integration via JMS (tillsammans med exempelvis ActiveMQ, IBM MQ eller RabbitMQ)
Delta i teamets agila arbete med planering, genomförande och leverans
KravMinst 4 års erfarenhet av utveckling med Java EE
Att de 4 åren inkluderar minst 1 års erfarenhet av utveckling med JMS-API:et tillsammans med t.ex. ActiveMQ, IBM MQ eller RabbitMQ
Minst 1 års erfarenhet av frontend-utveckling med Angular som inkluderar arbete med de senaste versionerna (version 19 eller högre)
MeriterandeErfarenhet av systemutveckling gällande betalningssystem (bokföring, kundreskontra, fakturering, integration mot bank)
Erfarenhet av systemutveckling inom statlig myndighet
Erfarenhet av JBOSS eller Wildfly applikationsserver
Erfarenhet av att utveckla enhetstester med JUnit
Erfarenhet av Linux

Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7269287-1853323".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avaron AB (org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation (visa karta)
972 34  LULEÅ

Jobbnummer
9754408

