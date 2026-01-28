Systemutvecklare Java
Empir Industry AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Empir Industry AB i Göteborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Vara
, Falköping
eller i hela Sverige
Empir Industry AB är specialiserade på att skapa och leverera IT-lösningar som gör industrin konkurrenskraftigare. Vi erbjuder tjänster och mjukvara för smarta fabriker och lager för bättre tillgänglighet, spårbarhet, kvalitetssäkring och effektivare produktionsflöden samt drift av kritiska system och komponenter. Empir Industry har varit verksamma med stark förankring i industrin sedan 1999. Vi arbetar både lokalt och globalt med våra kunder och har kontor i Uddevalla, Göteborg, Trollhättan, Skövde, Vara, Olofström samt i Charleston, SC, USA. Vi växer samtidigt och är i full gång med etablering i Örebro och Linköping.
Empir Industry certifierades 2020, 2021 och 2022 som ett Great Place To Work. Det är en kvalitetsutmärkelse som innebär att vi är en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, stolta och trivs. 2021 var vi med på listan för topp 15 Sveriges Bästa Arbetsplatser.
Hos oss strävar vi för att alla skall ha förtroende för de människor man jobbar för, vara stolt över arbetet man gör och trivas ihop med människorna man jobbar med.
Som anställd åtnjuter du ett maxat friskvårdsbidrag, hybridarbete/flextid där det är möjligt, regelbundna hälsokontroller, en trygg anställning med kollektivavtal, bra ledarskap i organisationen och en personlig utvecklingsplan med vidareutbildningar.
Vårt team
Empir Industry har samlat några av branschens största hjärtan och snabbaste hjärnor. Medarbetare som levererar med passion, tar personligt ansvar och sätter laget före jaget är något som kännetecknar oss. Vi strävar alltid efter att ta oss till nya nivåer genom ständigt förbättringsarbete.
Rollen vi söker
Anställningen är en visstidsanställning som sträcker sig till och med den 31 december 2026 med möjlighet till förlängning.
Du kommer att vara placerad hos en av våra kunder, där du ingår i ett större team med ansvar för att driva applikationsdrift, digitaliseringen av tillverkningsprocessen och visst utvecklingsarbete. Arbetet innebär att du, i en industriell och affärskritisk IT-miljö, hanterar support, applikationsunderhåll, anpassar applikationer, deltar i förändringsarbete samt koordinerar incidenter.
Du kommer att samarbeta sida vid sida med globala utvecklings- och driftteam för att säkerställa effektiva arbetssätt och lösningar. I uppdraget ingår mjukvarutestning, planering av utrullningar, driftsättning och verifiering av nya releaser. Rollen kan också innehålla att du genomför utbildningar för användare.
Beroende på uppdragets behov kan även beredskap och skifttjänstgöring ingå.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet, samt 2-3 års erfarenhet av applikationsutveckling.
Våra projekt spänner över många teknikområden och vi ser språk, verktyg och ramverk som något som ständigt utvecklas.
För det här uppdraget behöver du ha goda kunskaper i Java, TypeScript och SQL, samt erfarenhet av Git. Det är meriterande om du även har erfarenhet av Angular och Spring Boot.
Har du dessutom arbetat med följande tekniker är det ett stort plus: Azure DevOps, Kubernetes, Kafka, MQ, Kibana, ServiceNow, OpenVMS, Docker, Zabbix och Keycloak.
Vi önskar du har:
Erfarenhet av systemutveckling och en stark teknisk kompetens inom olika programmeringsspråk och ramverk.
Förståelse för systemarkitektur och designmönster.
Erfarenhet av agil utvecklingsmetodik och verktyg.
Förmågan att arbeta självständigt och leverera resultat inom deadlines.
Strävan efter kontinuerlig inlärning och att hålla sig uppdaterad med de senaste teknikutvecklingarna.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Applikationssupport
Kravhantering
Systemintegration
Industrierfarenhet
För rollen krävs mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Placeringsort: Göteborg
Urval sker löpande vilket innebär att vi påbörjar vår rekrytering omgående och att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7133309-1812813". Arbetsgivare Empir Industry AB
(org.nr 559080-6088), https://careers.empirindustry.com
Odinsgatan 13 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Empir Industry Jobbnummer
9710429