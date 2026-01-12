Systemutvecklare inom .NET och Angular
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemutvecklare som vill bidra till vidareutveckling och förvaltning av interna stödwebbar och relaterade verksamhetsnära system. Du blir en del av ett team som arbetar med både nyutveckling och stabilisering av befintliga lösningar, i en miljö där tillgänglighet, kvalitet och säker drift är centralt.
Uppdraget omfattar utveckling i flera webbar och system kopplade till närsjukvård, inklusive egenutvecklade affärs- och logistiksystem. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten för att möta förändrade behov och förbättra användarupplevelsen över tid.
ArbetsuppgifterSjälvständigt utveckla ny funktionalitet i C#/.NET Core.
Felsöka och åtgärda buggar i stödwebbar och relaterade system.
Förbättra och vidareutveckla egenutvecklade affärs- och logistiksystem anpassade för närsjukvård.
Arbeta med databasutveckling och optimering i SQL.
Bidra till stabil drift genom löpande förvaltningsinsatser och kvalitetssäkring.
Arbeta med identitets- och kontohantering kopplat till Active Directory och relaterade lösningar.
KravMinst 4 års erfarenhet av systemutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av Microsofts utvecklingsverktyg.
Dokumenterad erfarenhet av .NET Core.
Dokumenterad erfarenhet av C#.
Dokumenterad erfarenhet av Entity Framework.
Dokumenterad erfarenhet av SQL.
Dokumenterad erfarenhet av RabbitMQ.
Dokumenterad erfarenhet av Angular.
Dokumenterad erfarenhet av JavaScript.
Dokumenterad erfarenhet av TypeScript.
Dokumenterad erfarenhet av PrimeNG.
Dokumenterad erfarenhet av Azure DevOps.
Dokumenterad erfarenhet av Active Directory.
Ingående kunskap om organiseringen av närsjukvård.
Konto- och identitetshantering i närsjukvård.
Kunskap om leveranser av hårdvara för närsjukvård.
Detaljerad kunskap om interndebiteringar och ekonomiska modeller för närsjukvård.
Kunskaper om Microsofts AltSecurityIdentities.
Modeller för fördelning av M365-licenser inom offentliga organisationer.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att egenutveckla affärssystem i C#.
Erfarenhet av att egenutveckla logistiksystem i C#.
Erfarenhet av arbete i större regioner eller organisationer med liknande komplexitet.
Erfarenhet av att arbeta enligt Scrum.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7036892-1785258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680021