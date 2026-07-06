Systemutvecklare inbyggda mjukvarusystem
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2026-07-06
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Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur
Making FuturePubliceringsdatum2026-07-06Beskrivning av jobbet
Vi på AFRY Automotive i Trollhättan söker utvecklare med ett intresse för elektroniska styrsystem, inbyggd mjukvara, dynamisk simulering och integration, är detta du? då finns här en möjlighet!
Vi söker dig som är en lagspelare och som har bakgrund inom systemutveckling. I ditt uppdrag hos vår kund kommer du att utveckla, designa, testa och dokumentera inbyggd mjukvara i styrsystem. Det finns även behov av utföra stödjande arbetsuppgifter inom följande områden:
• Produktutveckling: Utveckling av mjukvara och funktionalitet för styrsystem.
• Produktsupport: Spåra trender och identifiera förbättringar, felutredningar och problemlösning, undersöka händelser med fokus på styrsystemet.
• Demonstrator/teknikutveckling inom området styrsystemsteknik.
• Arbeta med arbeta med SIL / MIL / HIL för felutredning och utveckling av system.
Du förväntas att som resten av teamet till att bidra till ett gott arbetsklimat genom att vara hjälpsam, dela kunskap och erfarenheter samt vara öppen och proaktiv för ständiga förbättringar.Kvalifikationer
• Ingenjörsexamen BSc, MSc eller liknande från mekatronik, teknisk fysik eller annan relevant ingenjörsexamen.
• Du behärskar svenska och engelska flytande (i tal och skrift).
• Utmärkta förmåga samarbeta och nätverka.
• Erfarenhet och kunnande från agila metoder är meriterande.
• Intresse och erfarenhet från programmeringsspråk som C++, Python är meriterande.
• Som person har du ett genuint intresse av systemutveckling och kan kombinera praktiska med teoretiska kunskaper.
• Du har förmågan att förstå hur hårdvaran praktiskt används relaterat till design, fellägen, designavsikt etc.
• Du är bekväm med att ta ett stort individuellt ansvar samt att vara en del av ett team.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, det medföra krav på ett visst medborgarskap och en godkänd registerkontroll.
Ytterligare information
Vi ger dig möjlighet att lyckas med det vi tillsammans eftersträvar. Vi är ett stort globalt företag som erbjuder framtida intern karriärutveckling, som givetvis supporteras. Den individuella utvecklingen är central, och du kommer växa som person.
Under pågående semesterperiod kan återkoppling kring din ansökan tyvärr dröja, vi återkopplar till dig så snart vi har möjlighet.
För frågor gällande tjänsten, kontakta Sektionschef Ola Wennberg ola.wennberg@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Anders Kristiansen, anders.a.kristiansen@afry.com
Våra värdeord "Brave", "Devoted" och "Teamplayers" kännetecknar hur vi ser på oss själva. Du har en god förmåga att samarbeta och bidra till ett team, samtidigt som du trivs när du får mycket eget ansvar och möjlighet att påverka. Som medarbetare hos oss behöver du kunna sätta dig in i nya sammanhang och läsa in dig på nya tekniker.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9993545