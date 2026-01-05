Systemutvecklare i Göteborg
Vi på Akkodis i Göteborg letar efter nyfikna och engagerade Systemutvecklare till framtida uppdrag. Vi hoppas att just du vill vara med!
Rollen
I den här rollen arbetar du vanligtvis agilt med nära kundkontakt och regelbundna leveranser. Du ingår oftast i tvärfunktionella team med stort eget ansvar för problemlösning och kontinuerlig utveckling. Tillsammans med produktägarna säkerställer ni att teamets arbete alltid möter samhällets behov. Du kommer att delta i hela utvecklingsprocessen, från ax till limpa: arkitektur, krav, design, utveckling, test, testautomation, dokumentation, release och driftsättning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Delta i analys av user stories och planering inför sprintar
Utveckla och förvalta IT-system enligt kravspecifikationer
Granska och testa kod för att säkerställa kvalitet
Leverera till integration och säkerställa att funktioner fungerar i större systemkedjor
Göra produktionsuppföljning efter release
Vi söker dig med minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet av utveckling och förvaltning av IT-system. Du har gedigen kunskap i C#, .NET, Linux, C/C++, React, Java, SQL Server, CI/CD, Kubernetes, Azure och API-förståelse. Vidare har du flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Vi söker dig som är en engagerad lagspelare med stark samarbetsförmåga och ett positivt bemötande. Du är ansvarstagande, resultatinriktad och strävar efter att både teamet och du själv ska nå bästa möjliga resultat. Du är nyfiken och flexibel, med en vilja att lära dig nya saker, samtidigt som du gärna delar med dig av dina kunskaper för att stärka teamet. Med förmåga att analysera informationsflöden, identifiera samband och mönster kan du göra välgrundade avgränsningar som driver arbetet framåt.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt!
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
.
