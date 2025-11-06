Systemutvecklare i C#.NET
För kunds räkning söker vi nu en systemutvecklare i C# .NET. Kundbolaget arbetar med att hjälpa organisationer vidareutvecklas genom att erbjuda managementkonsulter, utbildningar och heltäckande IT-lösningar. Nu söker vi en systemutvecklare som ska arbeta med att vidareutveckla deras IT-plattform.
OM TJÄNSTEN:
Som systemutvecklare kommer du arbeta med en modulbaserad IT-produkt. Produkten är ett ledningssystem som hjälper företag vid hantering av strategi- och måluppföljning, projekt- och portföljhantering samt digitaliserade processer och dokumenthantering. Gruppen arbetar tillsammans i agila team och du har stor möjlighet till frihet i rollen samt labba med nya tekniker, utvärdera och implementera arkitekturella mönster i allt ifrån databas till gränssnitt. Produkten bygger på C#, ASP.Net, MS SQL Server, Angular och Javascript.
Som anställd kommer du att få möjligheten att ansluta dig till ett företag i en stabil tillväxtfas och arbeta med duktiga kollegor. Arbetsklimatet präglas av ödmjukhet inför varandras förmågor, prestigelös inställning, hjälpsam attityd, högt i tak samt en stark drivkraft att uppnå resultat.
VI SÖKER DIG SOM:Har en kandidat- eller masterexamen inom IT, datateknik eller motsvarande.
Har minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C# .NET.
Kan kommunicera obehindrat i svenska i tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet.
Vidare kommer stort vikt läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i team, är nyfiken och engagerad i ditt arbete. Du är konsultmässig, flexibel och har lätt för att samarbeta med olika personer i varierande konstellationer. Du är dessutom kommunikativ och anpassar enkelt din kommunikation efter mottagaren.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
