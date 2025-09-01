Systemutvecklare fullstack till vår kund i Göteborg
2025-09-01
Uppdragsbeskrivning:
Du arbetar med systemutveckling i ett av kunds tvärfunktionella utvecklingsteam. Teamet organiserar själv sitt arbete, arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och ansvarar för sina leveranser i både utveckling och förvaltning. Du utvecklar i både frontend och backend, men bidrar också inom andra områden som kravställning och testning. I nära samverkan med verksamheten levererar ni lösningar som bidrar till ett bättre samhälle. Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet och ni hjälper varandra på ett prestigelöst sätt.
Implementation sker i huvudsak i .NET, MS SQL och Typescript. Du kommer dessutom att arbeta med många andra tekniker såsom React, Signal-R och Cypress. Utvecklingsmiljöerna är Visual Studio, Git, Azure DevOps, SQL Server Management Studio och Power Shell.
Överlag kräver uppdraget:
god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
förmåga och vilja att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
målfokus och att bidra till att syftet med verksamheten uppnås
att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även önskvärt att du har erfarenhet av testdriven utveckling och testautomation.
Kundens it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas.
Skallkrav:
Minst 4 antal års arbetslivserfarenhet av .NET
Arbetslivserfarenhet av MS SQL
Arbetslivserfarenhet av Typescript
Erfarenhet av att arbeta i agilt team
Börkrav:
Erfarenhet av testdriven utveckling
Erfarenhet av testautomation
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
