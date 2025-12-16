Systemutvecklare
2025-12-16
Omnigon AB är en innovativ leverantör av systemlösningar för avfallsbranschen. Vår affärsidé är tydlig; att vara drivkraften som möjliggör för våra kunder att digitalisera, optimera och effektivisera sina verksamheter. Bolaget grundades 2013 som en spin-off från ett framstående forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde, i samarbete med ledande aktörer inom avfallsbranschen.
Genom att omsätta forskningsresultaten till praktiska och kvalitativa produkter möter vi branschens behov och har etablerat oss som en pålitlig partner. Med rötterna inom forskning och med en gedigen förståelse för avfallsbranschen har Omnigon en unik position i Sverige. Vi kombinerar djupgående kunskap och insikt med spetskompetens inom IT och teknik.
Vad söker vi?
Är du redo att utveckla framtidens teknik? Omnigon söker en nyfiken systemutvecklare som brinner för programmering och vill skapa innovativa lösningar.
Vad får du hos oss?
• En arbetsgivare som är i framkant.
• Möjlighet att bli en del av en positiv och engagerad arbetsplats med medarbetare som är drivna, nyfikna och intresserade.
• En arbetsgivare som vill utvecklas tillsammans med sin personal genom kompetensutveckling, glädje och samarbete.
• Trygga anställningsvillkor och generösa förmåner.
Vad blir din vardag hos oss, vad kommer du att göra?
Här får du möjligheten att utveckla och underhålla och skapa stabila, säkra och innovativa lösningar som används i samhällets infrastruktur varje dag.
Du arbetar tillsammans andra utvecklare och vår VD i en förhållandevis liten organisation.
• Utveckla applikationer i C#/.NET och Node.
• Bygga integrationer mot hårdvara och externa system.
• Möjlighet att pröva nya saker och lösningar.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har mycket goda kunskaper i C# och .NET.
Har erfarenhet inom styrsystem, PLC- programmering eller liknande.
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen som systemutvecklare tror vi att du är en tekniskt kunnig, noggrann person som brinner för programmering och innovativa lösningar. Samtidigt är du intellektuellt nyfiken - du vill förstå helheten, kan ifrågasätta på ett konstruktivt sätt och söker ständigt förbättringar.
Du är ansvarstagande, självgående, engagerad, tekniskt kunnig och har ett eget driv.
Låter det spännande? Tveka inte att söka tjänsten redan idag, vi jobbar löpande med urvalet.Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Sista dag att ansöka är 25 januari
Placeringsort: Skövde med möjlighet till distans två dagar/vecka.
Du rapporterar till: VD
Vid eventuella frågor, kontakta Cecilia Björkegren, HR-ansvarig, 0707-79 90 72. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
