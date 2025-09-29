Systemutvecklare
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta
statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela
Att jobba tillsammans i hela
organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
I rollen som systemutvecklare jobbar du i ett agilt team som utvecklar, driftar och förvaltar ett antal system och tjänster. Teamet är med i hela utvecklingsprocessen, allt ifrån kravinsamling, design/arkitektur, utveckling och test. Ni driver er egen utveckling som team och jobbar i nära kontakt med andra utvecklar- och verksamhetsteam inom SPV. Du deltar i det kontinuerliga utvecklingsarbetet och säkerställer en hög tillgänglighet genom förbättringsarbeten, felsökning, analys och felavhjälpning.
Det är viktigt att du är intresserad av att lära dig verksamheten för att kunna bidra till de ansvarsområden som teamet stödjer. Du är medveten om att teamets delar ingår i ett större sammanhang och är beredd att ta gemensamt ansvar för dessa.
Du kommer få möjlighet att jobba med modern och äldre teknik. SPV står inför en spännande förändringsresa inom vår it-miljö. Häng med och gör skillnad! Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom it eller flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har arbetat med .NET eller .NET Core i kombination med C# och förstår vikten av samarbete mellan it och verksamheten. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du har även erfarenhet av:
• att identifiera och driva förändringar för it-system
• SQL server queries, procedurer, datamodeller
• Azure Devops eller liknande verktyg för planering, CI/CD och kodhantering.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• NServiceBus eller liknande meddelandebuss
• API-utveckling (REST, OpenAPI/Swagger, versionshantering, säkerhet)
• Clean Code och Clean Architecture
• att utveckla mot en containermiljö
• att modernisera äldre kodbaser.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar gärna med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt
sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• är du kreativ. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.
• har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du har lätt för att arbeta med komplexa frågor. Du har förmågan att
analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
• har du pedagogisk insikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
