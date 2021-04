Systemtestare till Husqvarna Groups talangprogram - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Jönköping2021-04-02HusqvarnaTa chansen att ge din karriär en flygande start genom att ingå i Framtidens och Husqvarna Groups talangprogram som är framtaget för din personliga utveckling.Vill du vara med och utveckla nya tjänster mot användare av Husqvarna Groups produkter, lägga stort fokus på innovation och jobba med den absolut nyaste tekniken? Då tycker vi att du ska söka till talangprogrammet!2021-04-02Du kommer tillhöra Husqvarnas Technology & Advaced Development. Avdelning består av 30 kreativa kollegor där alla är specialiserade inom sitt område; inbyggd programvara, algoritmutveckling, systematik, maskininlärning och systemtest.Du kommer att tillhöra testgruppen som kommer bestå av 2 personer och där ny teknik är fokus. Här arbetar du med primärutveckling och utvecklar, upptäcker och skapar nya tekniker och möjligheter. Du får vara med att skapa framtiden produkter.Dina arbetsuppgifter kommer att vara:Testa prototyper och vara delaktig i att bygga dom.Planering, genomförande och rapportering av test, förmedla testresultat inom projekten men även till R&D.Utveckla processer och system för testning i projekt.Utforska och upptäcka nya tekniker och möjligheter.Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är vi världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Vi är pionjärer inom smarta trädgårdslösningar och visst har du hört talas om vår Automower?Vi har en oerhört stark innovationsfilosofi och vi efterlever vår företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.Börjar du att jobba på Husqvarna Group erbjuds du:En roll på ett internationellt produktbolag där du får arbeta med de senaste teknologiernaMöjlighet att arbeta i hela utvecklingskedjan och nära företagets produkter där du direkt ser resultatet av ditt arbeteEn organisation som tar vara på varje medarbetares kompetens och där det finns stora möjligheter till kompetensutveckling både i din egen roll och inom bolagetSom person får du inte vara rädd att misslyckas, det är en naturlig del av ny kunskapsuppbyggnad. Vi ser att du är en kreativ och nyfiken person som tycker om att skapa lösningar. Du är kommunikativ, driven och vill bidra och utvecklas på din arbetsplats.Skallkrav:Civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning mot mjukvara, elektronik, inbyggda system eller datateknikGoda kunskaper i C/ C++ eller PytonGoda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligtMeriterande:Arbetslivserfarenhet inom produktutveckling och testKunskap av ROS och Linux.Kunskap av och att använt Jira och synapseRT som planeringsverktygKörkortFramtiden har varit en samarbetspartner till Husqvarna Group inom bemanning och rekrytering sedan 2007. Tillsammans har vi även genomfört flertalet lyckade talangprogram.Genom att genomföra Framtidens talangprogram får du som talang en unik möjlighet att lära dig företagets verksamhet från grunden. På så vis kan du bredda ditt kunskapsområde, ta klivet mot att bli företagets nästa specialist, samt utöka ditt sociala och professionella nätverk.Under talangprogrammets gång kommer du, tillsammans med andra talanger, få mentorskap och utbildningar som är skräddarsydda för just din personliga utveckling och karriärFör denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Start: Omgående eller enligt överenskommelse.Ort: Huskvarna.Omfattning: Heltid, dagtid.Lön: Enligt överenskommelse.Urval kommer att ske löpande, så välkommen in med din ansökan redan idag!Kontaktperson(er)Andreas AnderssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671110