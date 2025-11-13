Systemtekniker till Linnéuniversitetet!
2025-11-13
Föreställ dig att du går genom Linnéuniversitetets korridorer, omgiven av ett vibrerande myller av kreativitet och kunskap. Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Det är en atmosfär som pulserar av energi och inspiration, där människor utvecklas genom lärande. Detta kan bli din framtida arbetsplats som systemtekniker på Linnéuniversitetet. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
På Linnéuniversitetet möter du 2 200 engagerade medarbetare och 40 000 entusiastiska studenter som tillsammans strävar mot visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. På Linnéuniversitetet bedrivs forskning och utbildning med en stark framtidsinriktning.
Linnéuniversitetets IT miljö är komplex och sträcker sig över ett stort antal arbetsområden så som support, drift, förvaltning och utveckling. Detta för att ge bättre IT-stöd till universitetets olika verksamheter.
Om rollen
Som systemtekniker på Linnéuniversitetet blir du en del av ett engagerat team inom drift och infrastruktur som tillsammans ansvarar för att universitetets komplexa IT-miljö är stabil, modern och säker. Du får en central roll i att leverera, underhålla och utveckla deras tjänster och system. Allt från servrar, lagring och säkerhetslösningar till molnbaserade plattformar som Microsoft 365 och Azure. Du blir en del av sektionen för drift och infrastruktur som idag består av 13 personer, 11 systemtekniker, en infrastrukturarkitekt och en IT-arkitekt. Totalt är de cirka 60 medarbetare på IT-avdelningen, fördelade mellan Växjö och Kalmar.
Hos Linnéuniversitetet handlar arbetet om mycket mer än bara drift. Du är med och driver en förflyttning från manuella rutiner till automatiserade och molnbaserade lösningar. Du bidrar till att skapa effektiva och framtidssäkra IT-förutsättningar för deras studenter, lärare och forskare. Rollen innebär också att du tar ett tekniskt ansvar för utvalda komponenter, du planerar uppgraderingar, genomför underhåll och deltar i projekt och uppdrag tillsammans med dina kollegor. Rollen innebär också viss schemalagd beredskap för verksamhetskritiska system under kvällar och helger.
I vardagen arbetar du nära dina kollegor där samarbetet och teamkänslan är stark, där ni tillsammans tar ansvar för drift, utveckling och säkerhet, områden som är centrala i universitetets resa.
Här får du inte bara möjlighet att utveckla infrastrukturen, du får också chans att utvecklas själv. Med rätt vilja och nyfikenhet kan du på sikt växa i rollen och ta ännu större ansvar!
Du erbjuds
• En varierande roll där du både är delaktig i spännande projekt och bidrar till att utveckla verksamheten
• Goda utvecklingsmöjligheter, där du erbjuds kompetensutveckling inom din roll men även får möjlighet att ta mer ansvar baserat på din spetskompetens
• Möjlighet att tillsammans med ditt team vara en del av en spännande utvecklingsresa
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner exempelvis bra semestervillkor, arbetstid med flexmöjligheter, friskvårdsbidrag och företagshälsovård med mera
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant arbetslivserfarenhet från en liknande roll i en större IT-miljö, gärna med fördjupad erfarenhet av backup- och lagringslösningar samt virtualisering
• Goda kunskaper i installation, administration och drift av Windows-servrar
• Erfarenhet av Microsofts plattformar, framför allt Microsoft 365, Azure och Active Directory
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial utbildning inom ett relevant område
• Säkerhetskompetens eller erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhet i större miljöer
• Kunskap om automatisering och skriptning, t.ex. PowerShell
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God samarbetsförmåga
• Nyfiken
• Serviceinriktad
• Hög problemlösningsförmåga
• Start: Omgående, men hänsyn till uppsägningstid
• Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
• Placering: Växjö, Campus
Med hänsyn till att detta är en statlig arbetsgivare kommer din ansökan inte skyddas av sekretess och är därmed en allmän handling. Vid frågor får du gärna kontakta ansvarig rekryterare.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
