Systemtekniker servrar och applikationer - Region Jönköpings län - Supportteknikerjobb i Jönköping

Region Jönköpings län / Supportteknikerjobb / Jönköping2021-04-02Enhet Applikation och infrastrukturVill du arbeta med spännande arbetsuppgifter i en dynamisk IT-miljö där vi förvaltar mer än 600 applikationer och över 12 000 klienter i ett nätverk som består av mer än 1800 accesspunkter och 1100 servrar med avancerad säkerhet i framkant? Vi premierar bred erfarenhet av komplexa IT-strukturer.Vi sökerVi expanderar nu verksamheten och söker flera medarbetare inom området arbetsplats. Du har högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskaper. Du har flera års erfarenhet av arbete inom ett eller flera område avseende klienthantering t.ex. applikationshantering, applikationsdistribution, utskriftshantering och samarbetsapplikationer. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med något varierade arbetstider enligt schema och beredskapstjänstgöring ingår. B-körkort krävs.Vi erbjuder digEtt varierande arbete där du kan utvecklas i ett gott gäng. Vi premierar därför bred erfarenhet av komplexa IT-strukturer. Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/ Det här får du arbeta medDu kommer att ingå i förvaltningsgrupp Arbetsplats där vi på ett kontrollerat och hållbart sätt utvecklar och förvaltar Region Jönköpings Läns 12000 arbetsplatser med efterfrågad funktionalitet och tillgänglighet. Det innebär att du tillsammans i gruppen förvaltar system och komponenter samt följer och utvärderar utvecklingen inom området. Du medverkar även i många av Regionens pågående och framtida projekt.För att du ska trivas hos ossDå vi har ett agilt arbetssätt med gruppen i fokus så lägger vi stor vikt på personliga egenskaper som bra samarbetsförmåga, engagemang, struktur och noggrannhet. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, har ett gott bemötande, en vilja att hjälpa andra för att leverera lösningar med god kvalitet. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då detta krävs i kund/leverantörsdialoger samt i arbete med systemdokumentation.Den tekniska plattformen består till stora delar av Microsofts produkter varför det är meritande med mycket god kunskap om dessa såsom Exchange, Skype for Business, M365 och SCCM. Även mycket god kunskap om SafeCom och/eller Cirrato är meriterande.Detta värderar vi högtIT-centrum stöttar regionens invånare och medarbetare med digitala lösningar där vi ser att våra leveranser gör skillnad för människor. Vårt uppdrag är att tillgodose hela Regions Jönköpings Läns behov av IT-tjänster alltifrån vårdnära verksamheter till lokaltrafik, skolor och kultur.Vi bidrar till att nå Region Jönköpings Läns vision och strategiska mål genom att effektivt omsätta verksamhetsbehov till relevanta IT-stöd, men också genom att vara framåtblickande och proaktivt identifiera möjligheter där IT kan bidra till verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt.Så här gör du om du är intresseradSista ansökningsdag är söndagen den 18:e april. För mer information kontakta enhetschef Fredrik Höher, tel. 070-682 27 61. Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare, rekryteringsföretag och konsulttjänster.IT-centrum har ett samlat ansvar för IT-verksamheten i Region Jönköpings län. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi arbetar processorienterat och kvalitetsmedvetet i enlighet med vårt ISO-certifierade verksamhetssystem.Vi är idag 200 engagerade medarbetare med hög kompetens och framåtanda inom sina respektive ansvarsområden. Tillsammans arbetar vi för att bli Sveriges bästa IT-avdelning!Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde Enligt överenskommelse -2021-04-02Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-04-18REGION JÖNKÖPINGS LÄN5670813