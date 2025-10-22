Systemtekniker Microsoft 365
2025-10-22
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Sektionen applikationsdrift och kammarstöd fortsätter att växa, och nu söker vi en till systemtekniker.
Som systemtekniker kommer du att arbeta i ett engagerat team som bland annat ansvarar för Microsoft 365.
Som systemtekniker kommer du att arbeta i ett engagerat team som bland annat ansvarar för Microsoft 365.
Vi arbetar proaktivt, men om en incident ändå inträffar genomför du och ditt team felsökning, felavhjälpning och analys av eventuella felkällor i en komplex och verksamhetskritisk it-miljö. Säkerhetstänket är väl utvecklat och en naturlig del i arbetet.
I arbetet har du löpande kontakt och nära samarbete med kollegor både inom och utanför den egna verksamheten.
Tjänsten innefattar visst kvällsarbete och eventuellt beredskapstjänstgöring.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom it eller som på något annat sätt har förvärvat motsvarande goda kunskaper. Utöver det vill vi att du har god erfarenhet av drift i form av övervakning, driftsättningar och underhåll av Microsoft 365 i form av till exempel Defender, Teams, Entra ID, Intune eller Purview.
Det är meriterande med
• erfarenhet av drift on-premises i form av övervakning, driftsättningar och underhåll av Microsoftmiljöer
• erfarenhet från ett eller flera av följande områden: Powershell, IIS, Exchange, SharePoint och MS-SQL
• god förståelse för nätverk och it-säkerhet.
Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Du trivs med att samarbeta med andra och är lyhörd och smidig. Du är genuint intresserad av teknik och ser rutiner och dokumentation som en viktig del av arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.

Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 9 november 2025.
Referensnummer: 415-2025/26

Övrig information
Kontakta oss
• Fredrik Elmér, chef, 08-786 60 40
• Martina Brännvall HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar.

Ersättning: Marknadsmässig lön
