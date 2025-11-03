Systemtekniker med inriktning på Linux
Riksdagsförvaltningen / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en erfaren systemtekniker med djup kompetens inom Linux till sektionen för it-säkerhet och plattformar. Hos oss får du arbeta med samhällsviktig it-infrastruktur i en miljö där säkerhet står i centrum.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som systemtekniker kommer du att arbeta med drift, underhåll och utveckling av it-infrastruktur för riksdagens säkerhetskänsliga system med höga krav på säkerhetsskydd. Fokus ligger på Linuxbaserade miljöer, men du kommer även att arbeta med Windows, nätverk, signalskydd och andra komponenter i en komplex och verksamhetskritisk it-miljö.
Exempel på arbetsuppgifter
• felsökning och optimering i Linuxmiljöer (Red Hat, Ubuntu och Debian m.fl.)
• automatisering och skriptning (t.ex. Bash, Python och Ansible)
• system- och applikationskonfiguration
• kravhantering, tester och dokumentation
• deltagande i större projekt och uppdrag tillsammans med kollegor inom och utanför sektionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har minst fem års erfarenhet av arbete med Linux i komplexa miljöer
• har relevant eftergymnasial utbildning inom it eller motsvarande erfarenhet
• har god förståelse för nätverk, säkerhet och systemintegration
• är van vid att arbeta strukturerat med dokumentation och rutiner.
Det är meriterande med
• erfarenhet av signalskydd och säkerhetsklassade system
• utbildning som systemoperatör på datakrypton
• erfarenhet av säkerhetsprövning och arbete i en säkerhetsklassad miljö.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs i miljöer där dialog och samarbete är centralt för att nå framgång. Du ska också kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 23 november 2025.
Referensnummer: 449-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
•
Peter Eliasson, sektionschef, 08-786 49 66
•
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Marknadsmässig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9586806