Systemtekniker IT inom VMware, backup och återläsning
2026-03-23
Vill du vara med och bidra till samhällsnytta varje dag? Välkommen med din ansökan till att arbeta hos oss på Serverdrift! Vi ansvarar för att vi inom Region Örebro län har en driftsäker och fungerande it-miljö, dygnet runt - året runt.
Vi sitter i det nybyggda IT-huset i närheten av Stora Holmen tillsammans där vi sitter gemensamt med kollegor som alla arbetar med IT-frågor. Vi har fina lokaler, bra kollegor och goda förutsättningar för samarbete. Vi anser att det är av vikt att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv och kan därför erbjuda möjligheten att kunna arbeta på distans vissa dagar i veckan.
Avdelning Serverdrift består av 20-tal medarbetare som gemensamt ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av infrastruktur- och applikationsdriften inom Region Örebro län.
Infrastrukturdriften består bland annat av virtuella och fysiska servrar, lagrings- och backupsystem, övervakning samt lastbalansering. Miljön är fördelad mellan Windows, Unix och Linux.
Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, standardisering och ständiga förbättringar. På vår arbetsplats har vi hög trivsel, stöttar varandra och tar ett stort eget ansvar för både arbetet och arbetsmiljön.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Område IT är en av de största it-arbetsplatserna i länet med ca 150 medarbetare. Vi ansvarar för att samordna, förvalta och leda it-utvecklingen i Region Örebro län. Det är en utveckling som berör såväl framtidens vårdinformationsstöd och e-hälsa som administrativa system och infrastruktur. För att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt behöver vi ha en bred och hög kompetens och sätta kunden i fokus. Hos oss möter du medarbetare som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Den här tjänsten riktar sig mot infrastrukturdrift med fokus på VMware, backup och återställning.
I rollen ingår ansvar för design, drift, förvaltning och vidareutveckling av organisationens virtualiserings -och backupplattformar. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Installera, konfigurera och uppgradera VMware vSphere-miljöer (ESXi, vCenter, kluster och datastores)
Ansvara för backup och återställningslösningar, inklusive design, återställningstester och kapacitetsplanering
Arbeta med lagringsintegrationer såsom SAN, vSAN och andra lagringslösningar
Felsöka och åtgärda incidenter inom virtualisering, lagring och backup
Planera och genomföra livscykelhantering, underhåll, uppgraderingar och kapacitetsutökningar
Vi arbetar delvis övergripande inom infrastrukturområdet, vilket innebär att även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Rollen innebär både nära samarbete med kollegor och möjlighet att ta ett stort eget ansvar i arbetet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi ser dig som är en positiv person som har ett eget driv, är nyfiken och vågar! Du är en person som tycker om att ha ansvar och kan arbeta självständigt samtidigt som du kan samarbeta och jobba i team med dina kollegor.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av drift inom VMware, backup och återställning i en större IT-miljö. Du har en kvalificerad yrkes- eller högskoleutbildning inom IT-infrastruktur eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser att du har mycket goda kunskaper inom:
VMware
Backup och återställningslösningar
Windows Server
Datalagring, exempelvis SAN- och NAS-lösningar
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Linux / Linuxbaserade serversystem
Active Directory
PowerShell eller annat skriptspråk t.ex Python
Automatisering och konfigurationshantering med Ansible
Serverhårdvara och datacenterinfrastrukturSå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Din ansökan vill vi gärna ha så snart som möjligt då urvalet sker löpande.
Fackliga företrädare:
Markus Kihlgren, SACO 019-6024602
Isabell Karlsson, Vision 019-6022755 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Rekryterande chef
Jessica Hedberg 019-6026074 Jobbnummer
9812035