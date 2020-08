Systemtekniker it - Trafikverket - Datajobb i Göteborg

Som systemtekniker it på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Systemtekniker it2020-08-25Vi som arbetar på Applikationsdrift är ett härligt gäng med god gemenskap och behöver nu förstärkning!I den här spännande rollen ingår du i det team bestående av tio personer som tillsammans driver dagens och utvecklar framtidens system. Vi står inför stora systemskiften de närmaste åren med nya IT-lösningar. Som systemtekniker får ditt arbete avgörande betydelse för trafikledarnas förmåga att informera och styra samt vägtrafiken. Du kommer arbeta med drift, driftsättningar och stöd runt Trafikverkets applikationsmiljö inom vägnära system. Miljön bygger övervägande på Microsofts tekniska plattform men det förekommer en stor mängd integrationer och kopplingar mot operativa system med olika typer av inbyggda IT-system.Arbetsuppgifterna består i huvudsak avapplikationsdrift och applikationssupport av operativa vägsystemfelsökning och felavhjälpningsamarbeta i team med engagerade kollegor under agila formerha en öppen dialog med verksamhet och övriga delar av IT i driftfrågorjobba med automatisering av driftsättningari takt med teknikutveckling optimera driftmiljöerBeredskapstjänstgöring ingår i tjänsten utöver ordinarie arbetstid.Du får ett lärorikt, utmanande och omväxlande arbete och en gedigen introduktion med en handledare som hjälper dig att komma in i arbetet på bästa sätt.På Trafikverket har vi en lärande kultur där vi uppmuntrar utveckling och nytänkande. Eftersom vi är en stor organisation med över 150 olika yrken finns goda karriärmöjligheter på sikt.Övrig informationTjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.Om verksamhetsområdetInom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.Vi söker dig som hargymnasieutbildning inom it eller eftergymnasialutbildning inom iterfarenhet av Applikationsdrift/Middleware-drift så som applikationer, tjänster, databaser och integrationssystemgoda kunskaper i Microsoftprodukter i någon av följande produkter: Server, SQL, IIS eller PowerShell script och/eller Biztalkgoda kunskaper i såväl svenska som engelskaFör att lyckas i rollen ser vi att du är en person som är lösningsorienterad och har ett intresse för teknik. Du tycker om att hjälpa andra och vill alltid leverera bästa möjliga service. Du är också initiativtagande och då det är viktigt med säkerheten och att följa rådande föreskrifter har du också en fallenhet för struktur. Eftersom vi alla är beroende av varandra har du också en god förmåga att samarbeta och bidrar till en positiv stämning.AnsökanDin ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Vi använder mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.Vi ser fram emot din ansökan!Läs mer härLäs mer om våra förmåner härVaraktighet, arbetstid100% , Trafikverket tillämpar normalt sex månaders provanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-20Trafikverket5332875