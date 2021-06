Systemtekniker integration - Trafikverket - Elektronikjobb i Göteborg

Trafikverket / Elektronikjobb / Göteborg2021-06-28Som systemspecialist IT på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Systemtekniker integration2021-06-28Vill du vara med i en spännande fas på Trafikverkets integrationskompetenscenter, se hit då har vi kanske jobbet för dig!Trafikverkets IKC, Integrationskompetenscenter, är inne i en expansiv fas, där vi utökar både våra tekniska miljöer och det vi skall utföra med dem så vi behöver nu tillskott av fler systemtekniker.I rollen som systemtekniker inom integration arbetar du med att vidareutveckla och effektivisera integrationsplattformen och dess komponenter. Du kommer att ge stöd till Trafikverkets IT-lösningar och medverka med din tekniska kompetens i olika projekt. Vidare kommer du att arbeta i förvaltning med drift och underhåll och livscykelhantering av etablerade lösningar men också som mottagare av nya tekniska lösningar som ligger i framkant av vårt integrationskompetenscentra och Trafikverket.Du ingår i ett härligt och ärligt team som blandar att ha roligt med att utbyta erfarenheten och tillsammans med våra kompetenser både växa som team och som individ. Vi utvecklar dig, oss och våra arbetssätt tillsammans. Inom enheten tillser vi att du som medarbetare har en mentor som stöttar dig i din tid som nyanställd på Trafikverket. Både i det du skall utföra och hur vardagen fungerar inom vårt Integrationskompetenscentra och vi är väldigt bra på att ta in dina influenser för att ständigt sträva mot att vara en modern myndighet.Vill du bli en av oss? Vänta inte utan sök nu!Övrig informationSom personDu ingår i ett team av andra kompetenser inom området så vi värdesätter att du har god samarbetsförmåga. Du har god problemlösningsförmåga och ser lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är nyfiken på uppgiften och är engagerad i att hitta lösningar och att utveckla produkten. Slutligen är du driven samt prestigelös och anpassar dig efter olika situationer genom att använda ditt initiativ för att komma fram.Vi söker dig somhar goda kunskaper i svenska i tal och skrift.har eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet inom IT som vi bedömer likvärdighar kunskap eller arbetslivserfarenhet av XML och jsonDet är meriterande om duhar arbetslivserfarenhet/utbildning kring ActiveMQ eller annat message broker-systemhar arbetslivserfarenhet/utbildning kring Java eller C#har arbetslivserfarenhet/utbildning inom integrationsplattformhar erfarenhet att förvalta och drifta applikationerAnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Varaktighet, arbetstid100% , Trafikverket tillämpar normalt sex månaders provanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-04Trafikverket5835061