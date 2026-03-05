Systemtekniker DevOps Kubernetes (OpenShift) för GIS
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Vårgårda
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemtekniker med DevOps-profil som vill etablera och produktionssätta GeoServer och HAJK Map i en OpenShift-miljö. Målet är att skapa en stabil, säker och skalbar grund för publicering och visualisering av geodata, både internt och externt. Du arbetar GitOps-baserat och tar fram nödvändiga konfigurationer för drift och förvaltning, inklusive åtkomst och säkerhet, loggning, övervakning samt underlag för vidare förvaltning.
ArbetsuppgifterEtablera och förvaltningssäkra driftsättning av GeoServer och HAJK Map i OpenShift med ett GitOps-baserat arbetssätt.
Bygga och uppdatera Kubernetes/OpenShift-manifest i YAML, alternativt med Helm och/eller Kustomize.
Sätta upp och underhålla Argo CD-applikationer och GitOps-flöden för dev/test/prod.
Skapa och hantera repositories och CI/CD-pipelines i Azure DevOps för build, deploy och imagehantering.
Säkerställa driftbarhet genom resursgränser, health checks/probes, loggning, övervakning/metrics och autoskalning vid behov.
Konfigurera OpenShift-nätverksfunktioner såsom Routes/Ingress och Services.
Arbeta med säkerhet: hantering av secrets, TLS/certifikat, RBAC och NetworkPolicies.
Hantera persistent lagring (PVC) samt etablera rutiner för backup/restore för stateful delar.
Ta fram och dokumentera runbooks samt underlag för felsökning, uppgraderingar och rollback.
KravMinst 3 års erfarenhet av drift och driftsättning i OpenShift/Kubernetes i produktionsmiljö.
Praktisk erfarenhet av Kubernetes/OpenShift-manifest (YAML) och/eller Helm/Kustomize.
Erfarenhet av GitOps och produktionssättning via Argo CD (eller likvärdigt verktyg).
Erfarenhet av CI/CD samt repository- och pipelinehantering i Azure DevOps.
Erfarenhet av konfiguration av Routes/Ingress, Services och relaterade nätverksfunktioner i OpenShift.
Erfarenhet av säker hantering av secrets, TLS/certifikat, RBAC och NetworkPolicies.
Erfarenhet av stateful workloads med persistent lagring (PVC) samt rutiner för backup/restore.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med applikationer baserade på Java och Node.js.
God förmåga att dokumentera och ta fram drift- och förvaltningsrutiner (runbooks).
Svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av GeoServer i containeriserad drift.
Erfarenhet av HAJK Map (eller annan webbkartklient).
Praktisk erfarenhet av OAuth2/OIDC (t.ex. Keycloak och/eller Microsoft Entra ID) samt konfiguration av reverse proxy.
Erfarenhet av observability, exempelvis Prometheus/Grafana, OpenShift logging och larmkonfiguration.
Relevanta certifieringar, t.ex. CKA/CKAD och/eller Red Hat OpenShift-certifiering.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
