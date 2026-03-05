Systemtekniker
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen för Infrastruktur och säkerhet ska verka för och tillhandahålla en öppen, säker och hållbar fysisk och digital utbildnings- och forskningsmiljö för universitetets studenter, anställda och samverkanspartners.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Infrastruktur och säkerhet, IT-enheten Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team som arbetar med digital infrastruktur och systemdrift. Teamet ansvarar för infrastruktur-, server- och applikationsdrift vid universitetet.
Som systemtekniker arbetar du med drift och utveckling av universitetets infrastruktur. Du bidrar med expertis för att säkerställa att vår universitetets digitala infrastruktur stödjer utbildning och forskning. Du rör dig fritt i mellan Microsoft- och Linuxbaserade miljöer.
Arbetsuppgifterna innefattar i första hand drift, systemunderhåll, övervakning, felsökning, användarstöd och utveckling av universitetets digitala infrastruktur. Utvärdering av ny teknologi är en integrerad del i arbetet. Även om användarstöd är en begränsad del av arbetet är det en viktig del i arbetet.
Höga krav ställs på att självständigt kunna planera, organisera, dokumentera och följa upp sitt arbete, men även på samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med kollegor och användare.
Resor förekommer mellan våra campusorter. Kvalifikationer
Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av drift och underhåll av fysisk och virtuell infrastruktur samt felsökning av både mjukvara och hårdvara.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
För denna anställning är det önskvärt att du har kunskaper inom och erfarenhet av:
• Installation och administration av Linux-baserade servrar
• Hyper-V
• Drift av beräkningskluster
• IT-drift i komplexa miljöer
• Ge service och stöd samt samla in behov från verksamheten
• BIND och dhcpd
• Managering av brandväggar
• Systemförvaltning
• ITIL eller liknande ramverk
• Cybersäkerhet
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Till denna anställning söker vi dig som är:
• Flexibel. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar
• Serviceinriktad. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar
• Strukturerad. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Hanterar och följer upp detaljer i arbetet
• Samarbetsvillig. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
• Analytisk. Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Månadslön
