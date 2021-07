Systemspecialister Till Aviseq Critical Communication Ab , Arlan - The We Select Company AB - Datajobb i Sigtuna

Prenumerera på nya jobb hos The We Select Company AB

The We Select Company AB / Datajobb / Sigtuna2021-07-07Vi söker Systemspecialister till AVISEQ, Arlanda. Är du den vi söker?AVISEQ är den ledande aktören inom drift och underhåll av avancerad teknik inom luftfartsområdet. Vi gör allt från projektering till färdiga installationer. Utmanande felsökningar, reparationer och installationer är vår vardag. Vi jobbar med terminalutrustning, infrastruktur, IP-nätverk, radarutrustningar, radio- och navigationssystem på flygplatser. Vi har goda relationer med kunder och leverantörer. Vår verksamhet karaktäriseras av samarbete, entreprenörskap och humor. AVISEQs Operation-avdelning består av sex olika team med verksamhet över hela landet.Vi söker nu ansvarstagande och erfarna Systemspecialister2021-07-07Du erbjuds ett utmanande och stimulerande arbete i en spännande miljö där viktiga egenskaper är stresstålighet, stor social kompetens och ett osvikligt engagemang. Du kommer att bli en viktig länk i kedjan, för att upprätthålla en effektiv och säker verksamhet vid flygledningscentralen, Arlanda ATCC.Som Systemspecialist har du systemansvar för flera system i ett nära samarbete med våra kunder. Vilket innebär att du arbetar med drift och underhåll av tekniska system som används operativt på ATCC. I rollen ingår även att delta i större och mindre utvecklings- och installationsprojekt.De flesta av systemen körs i en Linux/Unix-miljö och du ansvarar för att arbetet bedrivs enligt gällande kvalitets- och miljöanvisningar.Tillsammans bemannar vi flygledningscentralen årets alla dagar, vilket betyder att din roll även kommer att innefatta beredskapstjänst.Dina kunskaper och din förmåga att fatta rätt beslut vid rätt tid är avgörande för att flygtrafikledningen innehar den säkerhet som krävs och att flygtider kan hållas. Dessa arbetsförhållanden gör tjänsten till mycket ansvarsfull och ett arbetspass är aldrig det andra likt. Du kommer att arbeta i en högteknologisk miljö, där fortbildning sker anpassat efter uppdragets karaktär.Vem är du:Du har ett stort teknikintresse, datorvana och har viljan att ständigt uppdatera dina kunskaper.Du har minst 3-årigt tekniskt gymnasium, men gärna högskoleingenjör med inriktning mot elektronik eller IT.Du är en utåtriktad, kommunikativ och serviceinriktad person.Du tar initiativ för att komma framåt och ser möjligheter istället för problem.Du har förmåga att fatta beslut i situationer där du tar in mycket information, samtidigt som du avhjälper fel.Du arbetar strukturerat och strävar efter att se ständiga förbättringar då du har en analytisk förmåga.Din sociala kompetens är mycket god och du har lätt för att kommunicera och samarbeta.Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är god, med mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Du välkomnas till ett företag där det är högt i tak och där vi lägger stort värde i de personliga egenskaperna.Grundläggande kunskaper från Windows/Office, Unix/Linux, nätverk/förbindelser/modem och dokumentation är klart meriterande. Erfarenheter från att ha arbetat med felsökning/analyser och övervakning är också något som vi kommer att lägga vikt vid.Ansökan och frågorVälkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Tillträde sker enligt överenskommelse.Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig chef Lars-Iwan Jonsson 08-502 53 007.AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar!Sista dag att ansöka är 2021-08-31The We Select Company AB5853010