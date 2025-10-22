Systemspecialist inom sambands- och informationssystem, IT
2025-10-22
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.
Vårt erbjudande
Lockas du av att bidra i uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar? Vill du arbeta med spännande och moden teknik i ett område i stark utveckling? Funktionen för Sambands- och informationssystem växer och vi söker dig som vill bidra i vår resa när vi utökar vår organisation.
Har du dessutom erfarenhet av signalskyddsarbete kan du vara vår nya systemspecialist!
Som systemspecialist/handläggare signalskydd inom IT-avdelningen med inriktning mot it-tjänsteleverans av tekniska lösningar inom krisberedskap arbetar du främst med att utveckla IT-organisationens säkerhets- och krisberedskapsförmåga.
Du utvecklar, implementerar, dokumenterar och jobbar med drift av tekniska system. Omvärldsbevakning är också en naturlig del av uppgiften. Utöver det ansvarar du för nyckel- och kortadministration för nationellt använda system. Du bidrar även till att säkerställa efterlevnad av krav kring säkerhetsskydd. Du ansvarar också för att ta fram och utveckla riktlinjer, användarinstruktioner, utbildningsmaterial samt genomföra utbildningar och övningar.
Du arbetar i ett team och i nära samverkan med dina kollegor och verksamheten, men också med andra samhällsaktörer inom totalförsvaret. Genom ditt uppdrag utvecklar du ett stort nätverk över hela Sverige inom länsstyrelserna, med kommuner och beredskapsmyndigheter, och jobbet passar därför dig som trivs i en utåtriktad och kommunikativ roll. Du uppskattar när du får jobba med ny teknik eller använda befintlig teknik på ett helt nytt sätt.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns över hela landet. Placeringsort är Vänersborg.
Resor inom landet förekommer.
Du har:
- Högskoleutbildning inom IT-området och/eller arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig.
- Erfarenhet av att arbeta med signalskydd med lägst "biträdande Signalskyddschef" som kompetens
- Erfarenhet av kort-, certifikat- och nyckeladministration
- Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd.
Vi ser gärna att du har:
- Signalskyddschefs/ NaV-utbildning med erfarenhet av att producera driftsättningsskrivelser
- Erfarenhet av arbete som signalskyddslärare
- Erfarenhet av att producera, planera och genomföra utbildningar inom området
- Erfarenhet av ledarskap, så som samordnare, teamledare eller projektledare
- Erfarenhet av ITIL.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående i ditt arbetssätt. Du arbetar strukturerat, tänker utifrån helhetsperspektiv och har en god analytisk förmåga. Du samarbetar väl med olika professioner och grupper, såväl inom länsstyrelserna samt med externa aktörer inom totalförsvaret. Du är också lyhörd för verksamhetens behov och i de sammanhangen är din goda kommunikativa förmåga en tillgång.
Du har lätt att lära och ta till dig ny teknik, samt tar ansvar för en ständig omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad. Du är pedagogisk och bra på att förklara tekniska begrepp på ett enkelt och lättförståeligt sätt, och du gillar uppdraget som utbildare.
Då våra kollegor är utspridda på många orter i Sverige jobbar vi i mycket stor utsträckning med digitala möten, och det virtuella arbetssättet är något du trivs med.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Välkommen med din ansökan! Vi vill gärna att den är på svenska som är vårt arbetsspråk.
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete med viss del av arbetstiden som kan göras på distans efter överenskommelse.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.
Lönespannet för anställningen ligger mellan 48.000 SEK och 55.000 SEK per månad.
I den här rekryteringen vill vi inte att du bifogar något personligt brev. Istället kommer du att få besvara ett antal urvalsfrågor när du ansöker.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Ersättning
