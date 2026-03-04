Systemspecialist Drupal, biträdande förvaltningsledare
Lunds universitet, Sektionen Kommunikation / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-03-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Sektionen Kommunikation i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För att möta en föränderlig omvärld behöver Lunds universitet agera snabbare och hitta nya arbetssätt.
Därför behövs en snabbfotad och professionell kommunikationsfunktion som stöttar universitetets kärnverksamhet: utbildning, forskning och samverkan. De senaste åren har dessutom präglats av stark utveckling och expansion inom digitala tjänster och kommunikation.
Tjänsten är placerad vid Sektionen Kommunikation, en av Universitetsförvaltningens tio sektioner, vilken arbetar för att öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommunikativa förmåga. Sektionen har cirka 60 medarbetare och består av avdelningarna Forsknings- och externkommunikation, Internkommunikation och ledningsstöd, Studentkommunikation och marknadsföring samt Webb och varumärke.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Denna roll är en del av en växande förvaltnings- och utvecklingsorganisationen inom digital kommunikation. Du kommer att ansvara för att säkerställa att Lunds universitets content management system (CMS) Drupal stödjer verksamhetens och användarnas behov. Du agerar intern expert för funktionalitet och admingränssnitt samt har rollen som Super Admin. Drupalinstallationen bär Lunds universitet centrala webbnärvaro och installationen är komplex och med många integrationer och intressenter att ta hänsyn till.
Som systemspecialist arbetar du särskilt aktivt med utveckling av användargränssnittet i Drupal. Du tar fram lösningar för specifika behov ihop med användare, webbspecialister och systemförvaltare. Du leder även tester och utvärderingar för att säkerställa en god användarupplevelse och tillgängligt webbinnehåll. Dessutom tar du fram kommunikationsplaner och kommunicerar stora och små förändringar i systemet i samarbete med webbspecialister och systemförvaltare.
Du kommer att fungera som biträdande förvaltningsledare i det förvaltningsobjekt som rollen tillhör. Det innebär att du jobbar tätt tillsammans med förvaltningsledaren och ersätter hen vid särskilda tillfällen. Du kommer också att arbeta nära systemutvecklare på Sektionen IT samt externa leverantörer vid behov.
Du fungerar som andra och tredje linjens support till användare i Drupal och arbetar med att utveckla processer för användarstöd kopplat till Drupal. Du säkerställer enhetliga arbetssätt och rutiner inom användarstödet. Du bidrar med material och kommunikationspaket och tar fram utbildningar för ny funktionalitet i Drupal. Tillsammans med övriga i användarstödet deltar du i möten för att sortera, prioritera och lösa inkomna ärenden och är även med i strategiska möten med webbförvaltningen.Kvalifikationer
För att lyckas in den här rollen behöver du vara en skicklig systemspecialist och projektledare. Du drivs av en vilja att skapa de bästa förutsättningarna för slutanvändarna. Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med digital utveckling och digitala tjänster inom kommunikationsområdet och det är en stor fördel om du har arbetat med Drupal.
Du behöver också vara lyhörd, ha en god förmåga att se till både helhet och detaljer samt tycka om att hjälpa människor. Vi arbetar processorienterat och ofta i projektform, och vi ser därför gärna sökande med erfarenhet av process- och/eller projektledning.
Krav för anställningen är:
Du har:
- högskoleutbildning i kommunikation, digital strategi eller utbildning som vi bedömer som likvärdig
- erfarenhet av digitala verktyg, särskilt Drupal, både som super user samt av att stötta användare i systemanvändning
- erfarenhet av arbete inom stor och komplex organisation
- erfarenhet av att leda möten, arbetsgrupper och/eller projekt
- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Meriterande för anställningen är:
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
- genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag kopplat till system eller verksamhetsutveckling
- arbeta med webbanalys, sökoptimering, UX och/eller målgruppsanalys
- genomföra kravanalys och kravspecning för digitala system eller applikationer
- hålla utbildningar och ge rådgivning till webbpublicister
- arbeta med användaranalys och användningstestning
- arbete inom offentlig sektor, särskilt akademin
- jobba med systemintegrationerÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med startdatum den 1 april 2026 eller enligt överenskommelse.
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Sektionen Kommunikation Kontakt
Jill Jönsson, avdelningschef jill.jonsson@kommunikation.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9776928