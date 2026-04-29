Systemsäkerhetsingenjör inom avancerade UAV-system
2026-04-29
Vi söker nu en System Safety Engineer för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Kunden verkar inom utveckling av avancerade obemannade helikoptersystem för marina, militära och samhällskritiska tillämpningar. Här får du möjlighet att arbeta med högteknologiska produkter i framkant, tillsammans med erfarna team i en dynamisk och innovativ miljö.
Om uppdraget:
Som System Safety Engineer blir du en del av ett team som arbetar med systemsäkerhet för ett komplext helikoptersystem. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt och stötta flera delar av organisationen i säkerhetsrelaterade frågor. Uppdraget bedrivs i projektform och innebär nära samarbete med systemingenjörer och andra tekniska discipliner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar
Granska systemsäkerhetsarbete utifrån uppsatta krav
Genomföra olika typer av systemsäkerhetsanalyser
Identifiera säkerhetskritiska funktioner och komponenter
Ta fram och definiera systemsäkerhetskrav
Stötta systemingenjörer i designarbete för att säkerställa att säkerhetskrav uppfylls
Bidra till utveckling av säkerhetsåtgärder i systemet
Din Profil
3 års erfarenhet inom systemsäkerhet eller närliggande område (t.ex. systemingenjör)
Högskole- eller universitetsutbildning inom ingenjörsområde
Erfarenhet av arbete med standarder och teknisk dokumentation
God förmåga att uttrycka dig i både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från flyg- eller försvarsindustri, gärna inom obemannade system
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Huvudsakligen på plats, med möjlighet till visst distansarbete vid behov
Start: Omgående (med hänsyn till uppsägningstid)
Bakgrundskontroll genomförs och svenskt medborgarskap är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab
9883856