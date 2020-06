Systemkonsult till bolag inom den marina sektorn! - Friday Väst AB - Datajobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Friday Väst AB

Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg2020-06-17OM TJÄNSTEN:Friday söker till vår kund en erfaren systemkonsult som kommer att vara med och digitalisera verksamheten, såväl lokalt som globalt. Vår kund är en global aktör inom den marina sektorn.Som systemkonsult blir din uppgift att agera expert i arbetet med att digitalisera verksamheten lokalt och globalt där du har en central roll. Du kommer stödja med att samla information, analysera, designa samt testa processer rörande Infor M3. Huvudfokuset i ditt arbete kommer att vara att designa och konfigurera systemet i syfte att göra processerna mer effektiva och slimmade. Vidare blir du även den person som förser organisationen med expertkunskap i lanseringen och tränar upp kollegor eller Super Users.Du kommer att rapportera till CIO och ingå i ett team om 12 personer i Göteborg.Tjänsten passar dig som är en doer ut i fingerspetsarna där "det går inte" aldrig är ett alternativ. Du förväntas ta mycket egna initiativ och erbjuda organisationen grym service. Vidare trivs du med många kontaktytor, att bygga relationer och att arbeta internationellt.VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant eftergymnasial utbildning inom IT - exempelvis Systemvetenskap eller data.Har erfarenhet av tidigare arbete med ERP-projektHar 2 års erfarenhet av arbete i Infor M3 (Movex)Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då du dagligen kommer att prata båda språkGoda kunskaper i SQLSom person har du god kommunikativ förmåga och lätt för att komma överens med olika typer av personer. Du har hög struktur och är gärna den som har övergripande kontroll. Du vågar ta egna initiativ och testa nya vägar i syfte att hålla grym leverans. Vidare trivs du med att vistas i en internationell miljö och sprider energi till dina kollegor, även genom luren!OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag med möjlighet till anställning hos kund. Du kommer under ditt konsultuppdrag vara anställd av Friday.STARTDATUM:Augusti 2020ÖVRIG INFORMATIONOmfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Fast månadslönAnsök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals-och intervjufasen.OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?Varaktighet, arbetstidHeltid Långsiktigt konsultuppdrag2020-06-17Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2020-07-16Friday Väst AB5268782