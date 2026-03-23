Systemkonstruktör inom mekanik till Ground Combat
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-03-23
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som mekanikkonstruktör hos oss blir du en del av vårt affärsområde Ground Combat, där vi utvecklar och vidareutvecklar tekniska lösningar och produkter för markbaserade system. Du får en central roll i hela produktens livscykel - från tidiga koncept och innovation till vidareutveckling och förvaltning av befintliga Ground Combat-produkter.
Du är med och skapar framtidens teknik och arbetar brett med allt från konstruktion och 3D-modellering till testning och optimering. I rollen kombinerar du teknisk spetskompetens med kreativ problemlösning i en miljö som uppmuntrar nytänkande, samarbete och ständig förbättring.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ta fram noggranna 3D-modeller och kompletta ritningsunderlag med hög kvalitet.
* Genomföra teknikstudier och bevaka ny teknik för att säkerställa innovativa och konkurrenskraftiga lösningar.
* Delta aktivt i workshops och tekniska diskussioner för att driva utveckling av våra markbaserade system framåt.
* Planera och utföra tester och verifieringar, inklusive provskjutningar, för att säkerställa funktion, prestanda och kvalitet.
* Utveckla och utvärdera prototyper, bland annat med hjälp av modern 3D-printing.
* Förbättra och vidareutveckla arbetssätt, processer och metoder.
* Bidra med teknisk expertis till inköp, beräkningsingenjörer och externa leverantörer.
Du arbetar i Catia och 3DEXPERIENCE och får möjlighet att vara delaktig i forsknings- och utvecklingsprojekt i teknikens absoluta framkant - med direkt koppling till våra produkter inom Ground Combat.
Vi söker dig som drivs av teknik och innovation och som trivs i en roll där du får ta ansvar samtidigt som du samarbetar tätt med andra. Du är strukturerad och noggrann, men också nyfiken och lösningsorienterad. Utmaningar ser du som möjligheter att utvecklas och förbättra.
Vi tror att du har:
* Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller närliggande område.
* Erfarenhet av konstruktion, gärna med koppling till produktionsteknik, kvalitet eller liknande områden.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Hos oss inom Ground Combat får du arbeta i en kreativ och framåtblickande miljö där din kompetens bidrar till att utveckla robusta och avancerade markbaserade system. Du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt genom varierande uppdrag och samarbete med engagerade kollegor. Tillsammans skapar vi morgondagens lösningar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39835".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9812284