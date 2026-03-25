Systemintresserad Redovisningsekonom Till Norrort
2026-03-25
Är du en Redovisningsekonom med starkt systemintresse och nyfikenhet på hur affärsflöden och produktion återspeglas i siffrorna? Har du jobbat med redovisning i minst 5 år inom ett större bolag och finns tillgänglig för start inom en månad?
Vi söker dig som trivs i en innovativ teknisk miljö och motiveras av analys, problemlösning och utveckling.
Lockas du av att se kopplingen mellan teknik, produktion och ekonomi? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vår kund är ett expansivt, globalt företag och en världsledande aktör inom sitt segment. Här blir du del av ett serviceinriktat och kommunikativt team som arbetar tätt tillsammans mot gemensamma mål.
Kontoret ligger i Rosersberg med arbete på plats 5 dagar/vecka. Läget erbjuder smidiga kommunikationer för dig som reser kollektivt - och för dig som tar bilen finns fri parkering precis intill.Arbetsuppgifter
I rollen som Redovisningsekonom får du en bred och varierad tjänst där du blir en viktig del av ett samarbetsinriktat och engagerat ekonomiteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera:
• Löpande bokföring
• Kontoavstämningar
• Ansvar för månadsbokslut för flera bolag inom koncernen
• Lagerredovisningg och resultatanalys
• Intercompany-rapportering
• Bankbetalningar
* Samarbete med revisorerProfil
Vi söker dig som har god förståelse för redovisning i komplexa organisationer och trivs i en internationell miljö. Du har arbetat brett med redovisning i minst fem år och har gärna erfarenhet från producerande eller tillverkande verksamheter.
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och har en hög systemmognad. Du kommunicerar obehindrat på engelska med samarbetspartners världen över och trivs i en växande, internationell och framåtlutad organisation.
Framgångsfaktorer
• Minst 5 års erfarenhet av liknande roll
• Hög systemmognad
• Meriterande med tidigare erfarenhet av Monitor G5
• Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Noggrann och kvalitetssäker inom redovisning
• Trivs i en internationell miljö där du ständigt utvecklas och utmanasOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön. Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: April 2026
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Rosersberg, Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James; 072-215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-04-10
Detta är en hyrrekrytering där du under 6 månader är anställd av oss på Resultat AB, för att sedan gå över till en anställning hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas inom kort. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Westin-James på 072-215 15 34. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/ Kontakt
Sara Westin-James sara.wj@resultatab.se 0722151534 Jobbnummer
9819747