Systemintresserad handläggare
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2025-09-18
Vi söker efter nya handläggare till uppdrag i centrala Stockholm!
Start: Omgående.
Slutdatum: 31 december.
Plats: Centrala Stockholm.
Lön: Lönen är rörlig och baseras på arbetade timmar. Vid heltidsarbete (167 timmar/månad) motsvarar det 27 000 kr/månad
I rollen som handläggare kommer du att hantera försäkringsavtal samt uppgifter som möjliggör att kunder kan utföra sina egna ärenden på hemsidan. Du kommer även fatta beslut i olika ärenden varför det är viktigt att du är nyfiken, har ett intresse av att kunna sätta dig in i mycket information och på sikt även kunna utreda mer komplexa ärenden.Du kommer även hantera inkommande och utgående samtal med kunder. Det förekommer ingen försäljning i denna roll, samtalen handlar istället om att uppdatera register, samla in kompletterande information eller besvara frågor som inkommit. Arbetet innebär även att du blir en del av pågående systembyten, vilket gör att vi söker dig som antingen har god systemvana eller ett stort intresse av att lära dig nya system. Det viktigaste för jobbet är att du är nyfiken och inte är rädd för att ställa frågor. Det kommer uppstå situationer där man behöver ändra fokus med kort varsel där du tillsammans med teamet ser till att bemöta situationen på bästa sätt
Du blir en del av en grupp med cirka åtta kollegor i blandade åldrar. Det är ett arbetslag som värnar om varandra, alltid är hjälpsamt och där du får chansen att utvecklas i din roll.
Vi söker dig som:
Har genomfört minst gymnasial utbildning
Är intresserad av teknik och system
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift är viktigt
Du föredrar att vara en lagspelare och inte en ensamvarg
Du är också flexibel då du med kort varsel kan innebära att du får ändra fokus
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Barona och arbetar heltid under den ovannämnda perioden. Utöver lön finns tillkommande förmåner som ingår via kollektivavtal. Kontoret är beläget i fina lokaler i Stockholm city.
Arbetet börjar omgående!
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan nu. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Nilsson elin.nilsson@barona.se
Varmt välkommen med din ansökan som innehåller både CV och personligt brev!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer på https://barona.se/om-barona/
