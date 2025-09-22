Systemintegratör till Innovativt Tekniskt Bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Brinner du för teknik och vill arbeta med system som verkligen gör skillnad? I rollen som Systemintegratör blir du en nyckelspelare i spännande projekt där du får kombinera analys, integration och problemlösning.
OM TJÄNSTEN:
I denna roll får du ett stimulerande och varierande arbete där du får möjlighet att vara med i projektens alla faser - från systemutformning och utveckling till integration, konfiguration, driftsättning, utprovning och support. Du kommer jobba främst med Linuxbaserade system och används dygnet runt, året runt, för att säkerställa kunders operativa förmåga.
Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, leverantörer och användare samt resor, främst inom Sverige.
ARBETSUPPGIFTER:
Som systemintegratör kommer du bland annat att:
Utforma integrations- och säkerhetslösningar
Genomföra analyser och utredningar
Delta i projektets olika faser, med fokus på de tidiga stegen som integration av systemkomponenter och förändringar i kommunikations- och säkerhetslösningar
Medverka vid installation, driftsättning och felsökning
Bidra med din kompetens inom nätverkshantering, IT-säkerhet och automatisering
VI SÖKER DIG SOM:
Har en högskoleutbildning inom datateknik, nätverk eller motsvarande erfarenhet
Har några års arbetslivserfarenhet från liknande roller
Har ett stort intresse för teknik
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av:
Linux
Virtualisering
Automatiserade installationsprocesser
Installation, felsökning och driftsättning
Nätverkshantering
Grundläggande IT-säkerhet (logghantering, härdning, brandväggar)
Versionshantering
Public Key Infrastructure
Scripting i Python och Bash
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar, är självgående och samtidigt trivs med att samarbeta nära både kollegor och kunder. Du är drivande, nyfiken och har en positiv inställning som bidrar till en god arbetsmiljö. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du ha en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, på svenska och engelska. Vi värdesätter också din förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Rekryteringsansvarig: Nora Sundberg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9520832