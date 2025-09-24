Systemingenjör till Forsmark
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Östhammar Visa alla datajobb i Östhammar
2025-09-24
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östhammar
, Uppsala
, Sala
, Enköping
, Sigtuna
eller i hela Sverige
En spännande och utvecklande karriär väntar dig som vill starta din karriär hos Forsmark via oss på Academic Work! Nu söker vi en systemingenjör inom fysiskt skydd som även ska jobba med SAP-implementation i organisationen.
I denna roll får du kombinera praktiskt och strategiskt arbete hos en av Sveriges största elproducenter. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är den största elproducenten i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas nationellt. Forsmarks vision är att leverera fossilfri el varje dag, året runt. I rollen som tekniker inom mekaniskt underhåll blir denna vision tydlig då du varje dag ansvarar för att underhållet håller den kvalitet som krävs för en säker och stabil drift.
I tjänsten kommer du vara del av en erfaren arbetsgrupp med hög kompetens som ansvarar över anläggningsskydd bevakning. Du kommer även vara en del av staben.
Du erbjuds
• Att ingå i ett arbetsteam med högt engagemang och mycket erfarenhet
• Att få en fot in på ett företag med stora möjligheter till vidareutveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete mot business process kommer bl.a. innefatta planerande och drivande av processflöde, övergripande drivande av projekt samt en social aspekt av att involvera relevanta slutanvändare inom Ringhals och Forsmark.
Stabsarbetet kommer bland annat handla om:
• Verksamhetsutveckling
• Implementera myndighetskrav
• Fysiskt skydd
• Rapportering
• Bevakningsteknisk utrustning
VI SÖKER DIG SOM
Vi ser gärna att du åtminstone har slutförd gymnasial utbildning, samt vidare utbildning eller erfarenhet inom teknik/IT. Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift är ett krav. Har du därtill erfarenhet av SAP eller något mot cybersäkerhet är det Meriterande.
För den här rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, och där söker vi någon som är målmedveten, nyfiken och vetgirig samt någon är samarbetsvillig och håller god struktur i sitt arbete.
Därför kommer vi under urvalsstegen bedöma följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningssam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
• Stabil
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer alkohol- och drogtest att genomföras samt en läkarundersökning för arbete med joniserande strålning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Forsmark här Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9523370