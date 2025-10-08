Systemingenjör Meteorologisystem (MET)
Vill du ta steget in i en värld där teknik och väder möts? Vi söker nu en till två systemingenjörer för Meteorologisystem (MET) med placering på Stockholm-Arlanda alternativt i Norrköping. Om du har en passion för teknik och vill göra skillnad för svensk flygtrafikledning så kan detta vara rollen för dig.
Vad är MET?
MET (meteorologisystem) är ett antal sensorer som mäter t ex luftryck, temperatur och vind och presenterar informationen för flygledaren.
Som systemingenjör på LFV blir du en viktig del i utvecklingen och förvaltningen av tekniska system inom meteorologi för flygplatser som t ex Arlanda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kommunikation med olika intressenter som operativ personal, flygplatser, drift/underhåll (servicetekniker) och systemleverantörer
• Planering och ledning av möten
• Ge stöd till driftorganisationen
• Felsökning och analys av tekniska problem
• Dokumentation och uppföljning av fel
• Uppdatera systemdokumentation
• Skriva kvartalsrapporter
Vem är du?
Vi söker dig som har en examen som högskole- eller civilingenjör inom elektronik eller liknande inriktning. Du har goda kunskaper i systemförvaltning och systemutveckling och några års erfarenhet inom dessa områden. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska. Du har generell IT-kompetens inom servrar, nätverk, windows server. Du behöver ha B-körkort.
Meriterande:
• Om du har kunskap om luftfart
• Om du har grundläggande kunskap om meteorologi
För att vara aktuell för rollen bör du ha en naturlig fallenhet för samarbete och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de blir slutförda.
Du skapar förtroende och goda kontakter både internt och externt. Du anpassar ditt budskap till olika målgrupper oavsett om det gäller i tal eller i skrift. Du är tydlig, lyhörd och har lätt för att skapa engagemang och förståelse. När problem uppstår ser du möjligheter och arbetar strukturerat för att hitta hållbara lösningar. Du är bra på att prioritera utan att tappa helhetsperspektivet.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Stockholm-Arlanda alternativt i Norrköping. Tjänsten innebär ett antal resor per år inom Sverige.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Kompetensbaserad rekryteringsprocess
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här Ersättning
