Systemingenjör | Jefferson Wells | Lund

Är du en handlingskraftig ingenjör med ett stort tekniskt intresse och god kommunikationsförmåga? Vi på Jefferson Wells söker nu en systemingenjör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Lund. Uppdraget innebär arbete med sensorsystem på ubåtar - en roll med stor variation, teknisk bredd och många kontaktytor. Vill du utvecklas som systemingenjör i en stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan!
Ort: Lund
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag med möjlighet till förlängning
Anställning: Konsultanställd via Jefferson Wells
Om jobbet som Systemingenjör:
Som systemingenjör hos vår kund i Lund kommer du att arbeta med ett eller flera sensorsystem ombord på ubåtar. Rollen är varierande och innehåller mycket problemlösning, teknisk koordinering och kommunikation med olika delar av organisationen. Du blir kontaktperson för ditt system och samarbetar nära med konstruktörer, tekniska specialister, inköp, produktion samt externa parter som kunder och leverantörer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Säkerställa att systemkrav hanteras under utvecklingsprocessen.
* Ta fram och godkänna nödvändig dokumentation.
* Kommunicera relevant och aktuell information till intressenter.
* Hantera och lösa tekniska frågor under utveckling och produktion.
* Planera, delta i och dokumentera acceptanstester.
Den vi söker:
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Du har ett eget driv, god teknisk förståelse och trivs med att kommunicera med olika människor. Sensorsystemen spänner över flera teknikområden, vilket kräver flexibilitet och problemlösningsförmåga. Du bör kunna fatta beslut även när all information inte finns tillgänglig - med hjälp av gott omdöme och sunt förnuft.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Civil- eller högskoleingenjör inom relevant område.
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
* Vi ser antingen dig som är nyexaminerad med relevant utbildning till rollen eller dig med 1-3 års erfarenhet inom området.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
