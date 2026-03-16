Systemingenjör inom Verkan och Skydd
2026-03-16
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill arbeta med spännande och komplexa produkter? Vi växer och behöver nu förstärka vårt team med engagerade ingenjörer som har både teknisk bredd och ett holistiskt perspektiv.
Ta chansen att bli en del av vårt team.
Din framtida utmaning
Som Systemingenjör arbetar du med att definiera produktens systemfunktionalitet, förmågor och egenskaper där du tillsammans i ett team av medarbetare leder utvecklingen på ett strukturerat och kommunikativt sätt.
Analyser av kundkrav och standarder är en del av arbetet för att skapa en systembeskrivning som lägger grunden för utvecklingsarbetet.
Du tillsammans med övriga utvecklingsavdelningar är nyckelspelare till att definiera och leverera en systemlösning som möter kundens behov genom hela livscykeln.
Vi sätter vår kunds unika behov främst för att stärka deras försvarsförmåga med målsättningen "protect those who protect us".
Genom aktivt deltagande med förbättringsförslag, samt möjlighet att driva forsknings och utvecklingsinitiativ, kommer du också att vara en del av vårt långsiktiga arbete för att säkerställa att våra produkter fortsätter vara världsledande.
I tjänsten ingår många kontaktytor internt men också externt med kunder och leverantörer vilket ger dig ett brett kontaktnät. Är du dessutom en initiativtagare som tar stort eget ansvar så kommer du att trivas hos oss.
Du blir en del av avdelningen Systems Engineering där gruppen främst arbetar med Verkan och Skydd för våra produkter. Med det innebär de vapensystem vi utvecklar och integrerar samt den överlevlevnadsförmågan i form av skydd och aktiva skyddssystem.
Den du är
Vi söker dig som har en teknisk akademisk utbildning och god teknisk kompetens, gärna inom områden så som maskinteknik, teknisk fysik, elektronik och/eller mjukvara.
Du tar till dig av de tekniska lösningarna och lyfter blicken för att hitta den helhetslösning som krävs.
Erfarenhet från fordonsbranschen, försvarsindustrin eller Systems Engineering är meriterande.
Som person är du kommunikativ, initiativtagande samt har ett strukturerat sätt för att säkerställa att den framtagna systemlösningen dokumenteras. Du har god presentations- och dokumentationsförmåga i tal och i skrift, både på svenska och på engelska.
Vad du blir en del av
Ett viktigt, spännande jobb i ett företag i stark tillväxt! Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till Rasmus Lehrstrand, Gruppchef SE Lethality, Survivability, Availability, 070-237 28 81 eller rekryterare Mathilda 0660-216031
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag för denna tjänst är 16e april. Då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner
