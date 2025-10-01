Systemingenjör inom IT-säkerhet
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Drivs du av att arbeta med utveckling, förvaltning och teknisk problemlösning? Då är du välkommen att söka tjänsten som Systemingenjör inom IT-säkerhet, vid Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemförband (FMTIS) i Örebro.
Om verksamheten
Systemenheten på förbandet FMTIS har verksamhet på flera orter i landet med ansvar för teknisk förändringshantering vid ombyggnader i Försvarsmaktens telenät och förvaltning av Försvarsmaktens IT-infrastruktur. På Infrastrukturavdelningen där tjänsten är placerad förvaltar vi systemöverskridande IT-infrastruktur som är avgörande för Försvarsmaktens verksamhet. Vår uppgift är bl.a. att arbeta med att förändringstyrning och vidareutveckling inom områdena lokala nätverk, datacenterlösningar, IT-säkerhet samt klient- och serverlösningar. Avdelningens medarbetare fungerar också som tekniska specialister inom dessa områden. Vi erbjuder en professionell miljö där du får möjligheter att utvecklas, både personligt och karriärmässigt. Här arbetar vi tillsammans för att lösa komplexa utmaningar, med fokus på innovation och hög kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Teamets huvuduppgift är att tillhandahålla system som skyddar Försvarsmakten mot olika former av avancerade IT-angrepp. I uppgifterna ingår allt ifrån systemutveckling, anskaffning och anpassning av både hårdvaru- och mjukvarukomponenter. Arbetet omfattar design och utveckling av helt nya system, men även förvaltning och underhåll av befintliga system.
• Civilingenjörs- eller masterexamen inom relevant område, alternativt en högskoleingenjörs- eller kandidatexamen i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet inom programmering med språk som C++, Java eller Python
• Vana av att arbeta i Linux-baserade miljöer
• Vana av att arbeta med versionshantering med Git
• Goda kunskaper inom säker datakommunikation
• God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
För att trivas i den här rollen behöver du ha ett brinnande intresse för IT-säkerhet och ständigt vilja lära dig mer. Du behöver vara lösningsorienterad och en lagspelare som tar ansvar för helheten såväl som detaljerna, både självständigt och i team. Som person är du trygg i dig själv, har gott omdöme och anpassar dig samtidigt som du har egen integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet
• Erfarenheter av skripting och automatisering
• Praktisk erfarenhet inom utveckling i större kodprojekt
• Erfarenhet av installation och konfiguration av servrar
• Kunskaper inom nätverkskonfiguration
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd
i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Arbetsort: Örebro.
Civil befattning.
Resor förekommer i tjänsten.
Tillträde snarast.
Upplysningar om befattningen
Jonna Öström 010-82 00 000 (växel).
Information om rekryteringsprocessen
Ann-Christine Eriksson, 010-82 00 000 (växel).
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 010-82 00 000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-18. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
