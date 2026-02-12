Systemingenjör inom brandskydd till Siemens Energy
Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Systemingenjör inom brandskydd till Siemens Energy i Finspång! Du blir en del av ett växande processingenjörsteam inom Fire & Gas samt Gear, som idag består av nio ingenjörer i Sverige och Indien och som utökas till totalt tolv medarbetare. Teamet präglas av samarbete, öppenhet och ett förtroendefullt arbetssätt där man stöttar varandra och arbetar nära interna gränssnitt.
Rollen ingår även i det större området Order Engineering för Medium Gas Turbine, där du samarbetar tätt med kollegor inom installation, el och styrsystem. Tillsammans driver ni projekt med målet att leverera den bästa möjliga lösningen för både kund och företag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för brandskyddssystemet och projektets tekniska krav för att uppfylla kundens och företagets krav.
Tillsammans med andra ingenjörsfunktioner utvärdera förslag på tekniska lösningar från leverantörer samt utvecklings- och standardkrav.
Värna om ett gott samarbete med leverantörer och andra discipliner.
Ansvara för tekniska lösningar och systemets ekonomi inom projektet.
Vara en lagspelare med fokus på samarbete med interna gränssnitt.
Ge snabb support vid felsökning tillsammans med projektledare.Profil
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskinteknik eller annan likvärdig utbildning.
Några års arbetslivserfarenhet och söker en ny utmaning.
Hög ansvarskänsla för kvaliteten på våra produkter.
Intresse av att kommunicera med människor med olika erfarenheter och kulturer.
Driven och nyfiken med vilja att lära och arbeta för de mest fördelaktiga lösningarna.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
