Systemingenjör/Driftsättare Säkerhetssystem - Exelect AB - Säkerhetsjobb i Sundbyberg

Exelect AB / Säkerhetsjobb / Sundbyberg2021-04-12Confidence är en specialist inom säkerhetsintegration och kundanpassade säkerhetstjänster som skapar trygghet och verksamhetsnytta hos våra kunder. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom bland annat säkerhetsanalys, säkerhet, access, brand, larm, trygghetskameror och IT infrastruktur. Vår styrka ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden under fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.Confidence består av medarbetare som vill mycket och drivs av att erbjuda en hög innovativ kompetens. Vi brinner för att leverera lösningar med hög kvalitet till stor nytta för kunden. Alla medarbetare är med och tar ansvar för leveransen till våra kunder och har ett stort eget initiativansvar som bidrar till våra gemensamma mål.Confidence Security Sweden AB ingår i Confidence-koncernen som är noterat på NASDAQ First North. Vi är idag cirka 65 medarbetare och finns etablerade idag på 3 st orter, Stockholm, Göteborg och Rättvik. Detta gör att du som anställd erbjuds en arbetsplats som satsar för framtiden, där vi arbetar aktivt med förbättringar och utveckling av vår verksamhet. Hos oss blir du del av ett lokalt team där du arbetar nära dina kollegor och får möjlighet till eget inflytande och en trygg arbetsplats.Vi strävar efter att skapa ett arbetsklimat som stimulerar utveckling hos våra medarbetare och erbjuder möjligheter till både vidareutbildning och finna nya inriktningar inom vår verksamhet. Det är dina intressen, ambitioner och arbetsresultat som avgör hur långt du avancerar med oss. På Confidence är alla lika värda och är en del av ett starkt samspelande team som skapar framgång.Behöver du en ny utmaning?Som systemingenjör hos Confidence arbetar du ibland självständigt med egna projekt och ibland tillsammans med projektledare och tekniker i större projekt. Det handlar om att installera, programmera och driftsätta kundanpassade integrerade säkerhetslösningar. Det innebär att du deltar från start till mål med planering, leverantörskontakter och inköp till genomförande, uppföljning och slutleverans. Det blir en hel del kundkontakter, dels i samband kundutbildningar men också under projektens gång. Din kreativa sida och problemlösningsförmåga kommer att komma väl till pass när du arbetar proaktivt med förbättringsförslag och merförsäljning. Du kommer också att agera intern teknisk support där du också får tillfälle att bistå med nya idéer när det gäller tekniska lösningar och effektivare arbetsmetoder m.m.För att lyckas i denna tjänst behöver du vara allmänt it-kunnig och gärna ha arbetat med Lenel eller liknande system tidigare. Alternativt har du goda erfarenheter från SQL eller liknande databasprogram. Kunskaper om säkerhetssystem och dess kringprodukter är så klart också nödvändigt. Oavsett vilken bakgrund du har så är du en driven, vetgirig och resultatfokuserad person som gillar att arbeta mot mätbara mål och ständigt lära dig nytt. Du delar gärna med dig av dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt och du bidrar till försäljning av företagets produkter och tjänster genom att vara intresserad av kundens behov och aktivt föreslå de bästa tänkbara lösningarna.Det här är en tjänst för dig som gillar utmaningar och känner dig redo för nästa kliv i karriären. Du brinner för avancerad teknik och strävar efter att bli så kunnig som möjligt i din yrkesroll. Nöjda kunder är den största belöningen för dig, men du uppskattar också att få förtroende och utökat ansvar i takt med dina framsteg.Du erbjuds bra anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter i ett framåtlutat företag verksamt i en spännande bransch. Om du är en driven och produktiv person så kommer du troligtvis trivas ganska bra bland våra entusiastiska och kompetenta medarbetare som alla strävar efter att överträffa uppsatta mål, skapa framgång för företaget och därmed riktigt hög nivå av trivsel på jobbet.Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Har du frågor om rekryteringen så är du välkommen att kontakta Anders Hanberg på 070-413 99 03. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-12Exelect ABEsplanaden 3B17267 SUNDBYBERG5684071