Systemingenjör
Combitech AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-04-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Arboga
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en erfaren systemingenjör med ett brett perspektiv som vill arbeta med kvalificerade uppdrag inom försvar, industri, tåg eller kärnkraft? Combitech i Västerås söker systemingenjörer som trivs i rollen som sammanhållande länk mellan krav, teknik och leverans. Här får du arbeta nära kunden, ta ett helhetsansvar för system och bidra till att komplexa lösningar faktiskt fungerar i verkligheten.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Vi är övertygade om att utveckling är nyckeln till framgång - både på det professionella och personliga planet. Hos oss får du möjlighet att ta del av tekniska kurser inom systemarbete och närliggande områden, allt för att stärka din kompetens. Vi erbjuder regelbundna kursveckor där fokus ligger på din personliga utveckling, så att du kan växa på flera nivåer. Dessutom har du chansen att nätverka med systemingenjörer och specialister från olika kontor, vilket öppnar dörrar för nya insikter och samarbeten.
Vi lägger stor vikt vid trivsel och teamkänsla, därför anordnar vi gemensamma aktiviteter och säkerställer ett arbetsklimat som är både öppet och inkluderande. Välkommen till oss på Combitech - där din utveckling står i centrum.
Vad rollen innebär
Hos oss på Combitech arbetar du i kvalificerade uppdrag hos våra kunder i Västerås och Mälardalen, ofta inom försvar, industri, tåg eller kärnkraft. Uppdragen präglas av komplexa system, många intressenter och höga krav på struktur, spårbarhet och leveransförmåga.
Vi söker engagerade systemingenjörer som vill bidra till utvecklingen av både Combitech och vårt konsulterbjudande. I denna roll kommer du att fokusera på systemets övergripande funktion och ta ansvar för dess helhet över olika discipliner. Du säkerställer att krav omsätts till fungerande lösningar och fungerar som en kontaktpunkt mellan teknikområden, leverantörer och intressenter.
Arbetet innebär att strukturera krav på systemnivå och förstå hur olika krav och regelverk påverkar systemet. Du samordnar kommunikationen mellan mjukvara, hårdvara, mekanik och verksamhet, samt stödjer planering och riskhantering för att säkerställa att systemet levererar enligt krav, tid och kvalitet. Beroende på uppdrag och din erfarenhet kan du få en nyckelroll med stort helhetsansvar, där du leder systemarbetet utan att själv behöva vara specialist inom varje teknikområde.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker en systemingenjör med några års erfarenhet inom systemarbete eller liknande roller och har en ingenjörsutbildning i grunden. Du har arbetat med komplexa tekniska system där flera discipliner samverkar och trivs i en generalistroll med ett helhetsperspektiv, snarare än som specialist.
Din tekniska förståelse gör att du kan sätta dig in i olika teknikområden på en övergripande nivå och du har förmågan att föra dialoger med specialister inom mjukvara, elektronik eller mekanik. Du kan leda och samordna tekniskt arbete, även om du inte själv står för detaljkonstruktion eller kodning.
Erfarenhet av miljöer med inbyggda system, kommunikation, operativsystem eller databaser är meriterande. Din förmåga att förstå och hantera helheten är dock viktigare än djup expertis inom ett specifikt område. Goda kunskaper i svenska och engelska språket förutsätts både muntligt och skriftligt.
Kontaktperson: Elias Norström, +46 734468615
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790)
Västra ringvägen 1 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Combitech Kontakt
Contact
Saab AB frida.sward@combitech.se Jobbnummer
9843494