Systemingenjör - Semcon Sweden AB - Datajobb i Jönköping

Semcon Sweden AB / Datajobb / Jönköping2021-06-30På Semcon är vi övertygade om att digitala lösningar har möjligheten att göra vår framtid ännu bättre. Det är när vi lyfter blicken, ser på problemen från ett annat håll och tillför nya perspektiv som vi kan skapa den förändring som krävs. Det gäller att kunna lyfta blicken och se över hur vi anpassar våra affärsmodeller, företag och hela samhällen till den digitala verkligheten. Inte nästa vecka. Inte i imorgon - utan idag. Vi hjälper våra kunder med just de nya perspektiv som behövs, och vi är med dem i alla faser för att få produkter och tjänster att bli levande - från att en ny idé föds till alla de riktigt praktiska detaljerna som behövs för att utveckla, designa och konstruera en fantastisk användarupplevelse.Tycker du det är intressant att hantera och samordna delsystem i stora komplexa realtidssystem som spänner över flera olika teknikområden? Då är det här en tjänst för dig! Världen förändras och komplexiteten på produkter och industriella system ökar i takt med teknikutvecklingen. Vi på Semcon har fått förmånen att vara med våra nationella och globala kunder genom hela den här resan. Därför behöver vi dig som trivs att arbeta brett med Systems Engineering.Som konsult och systemingenjör på Semcon blir du en del av vår avdelning i Jönköping som arbetar med hårdvarunära programmering och mjukvaruutveckling. Vi är ca 70 konsulter i Region Mid som tillsammans med våra kollegor i övriga Sverige arbetar inom flera olika branscher såsom fordonsbranschen, telekom, försvar, medtech m.m. Semcons specialitet är hela produkt och tjänstecykeln, från hård- till mjukvara, från embedded to cloud och att realtid ständigt arbeta för att optimera våra kunders produkter och system.I rollen kommer du att hjälpa våra kunder med kravhantering, fastställande av krav, kravnedbrytning och verifiering av kravuppfyllnad. Vidare tar du fram tekniska lösningar för att möta kravspecifikationer. Arbetet sker i agila team och du jobbar tätt ihop med produktledning, leverantörer, systemarkitekter och utvecklare.För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet inom både mjukvara och hårdvara.Din verktygslådaNågra års erfarenhet som SystemingenjörEn magisterexamen med fokus på system, elektronik, programvara eller liknande.Arbetat med kravverktyg såsom DoorsDet är meriterande om har du arbetat med internationella kontaktytor samt har erfarenhet inom funktionell säkerhet och cyber security.För att du ska bli ännu vassare som ingenjör vill vi ge dig rätt utmaningar och möjligheter. Ditt jobb hos oss kommer vara flexibelt, utmanande och riktigt roligt! Att vara professionell i sitt agerande är en given del av rollen som konsult men det är viktigt att komma ihåg att vi också är människor. Därför har vi fokuserat på en avslappnad, välkomnande och öppen stämning på avdelningen med syftet att främja samarbeten.Är det dags för nästa utmaning? Ansök idag!Vi går igenom ansökningarna löpande.Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Team Manager Marie Losdal på marie.losdal@semcon.com Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Semcon Sweden AB5839826