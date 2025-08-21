Systemingenjör - termiska system
Etteplan Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-21
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Din roll
Som systemingenjör för termiska system inom lastbilsutveckling ansvarar du för att utveckla, analysera och optimera lösningar som säkerställer att fordonets motor, elektriska system och passagerarmiljö har rätt temperaturbalans. Rollen innebär arbete i gränslandet mellan mekanik, elektronik och mjukvara, med fokus på helhetsperspektiv och systemintegration.
Ansvarsområden
- Driva utvecklingen av termiska system såsom kylning, värmning, luftkonditionering och batterihantering för förbränningsmotorer, hybrider och eldrivna lastbilar.
- Ansvara för kravställning, systemdesign och verifiering av termiska lösningar.
- Genomföra simuleringar och analyser (t.ex. CFD, 1D-simulering) för att optimera prestanda, energieffektivitet och miljöpåverkan.
- Samverka med interna team inom mekanik, elektronik, mjukvara och fordonsarkitektur.
- Stödja integration och testning i fordon, från prototyp till produktionsstart.
- Följa upp leverantörer och samarbeta med externa partners kring komponenter och system.
- Bidra till kontinuerlig förbättring av metoder, verktyg och arbetsprocesser.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
För att kunna möta våra kunders behov behöver du ha:
- Civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskinteknik, energiteknik, fordonsteknik eller motsvarande.
- Erfarenhet av systemutveckling inom fordonsindustrin eller annan relevant bransch.
- Kunskap inom termodynamik, värmeöverföring och vätskeflöden.
- Erfarenhet av simuleringsverktyg (t.ex. GT-Suite, Amesim, Star-CCM+ eller motsvarande).
- Förmåga att arbeta strukturerat med kravhantering och systemarkitektur.
- God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Vi värderar personliga egenskaper högt och vi söker någon som:
- Är annalytisk och problemlösningsorienterad.
- Är helhetstänkande med förmåga att balansera systemkrav och praktiska lösningar.
- Har god samarbetsförmåga och trivs i en tvärfunktionell miljö.
- Är innovativ och motiverad att driva utvecklingen mot hållbara transportlösningar.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
